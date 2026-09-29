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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 11:50
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 11:52

Fenerbahçe'den forvete dev takviye: İki Brezilyalı golcü için temaslar başladı! Ara transfer döneminde bitecek

Trendyol Süper Lig'de ilk 6 hafta itibarıyla ligin en skorer ve gol beklentisi en yüksek takımı konumunda yer alan Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor. Sarı-lacivertliler, hücum hattını daha da güçlendirmek adına ocak ayı için kolları şimdiden sıvadı. Yönetimin hedefinde İngiltere ve Brezilya'dan dünyaca ünlü iki yıldız var. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Fenerbahçe'den forvete dev takviye: İki Brezilyalı golcü için temaslar başladı! Ara transfer döneminde bitecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 11:50
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 11:52

Süper Lig’de sezona fırtına gibi başlayan ve ilk 6 haftalık periyotta hem attığı gol sayısı hem de ürettiği gol beklentisiyle zirveye kurulan , kadro kalitesini daha da yukarı çekmek istiyor. Sarı-lacivertli kurmaylar, devre arası transfer dönemi yaklaşırken hücum hattına üst düzey bir takviye yapmak amacıyla çalışmalarına ivme kazandırdı.

Fenerbahçe'den forvete dev takviye: İki Brezilyalı golcü için temaslar başladı! Ara transfer döneminde bitecek

Gündeme gelen iki dev isim ise ’ın golcüsü Richarlison ile kariyerini Santos’ta kiralık olarak sürdüren Gabriel Barbosa. Fenerbahçe transfer komitesinin, önümüzdeki günlerde iki sambacının temsilcileri ve kulüpleriyle resmi temasları başlatacağı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin temel gayesi, bu iki yetenekten birini ocak ayında İstanbul'a getirerek çubuklu formayı giydirmek.

Fenerbahçe'den forvete dev takviye: İki Brezilyalı golcü için temaslar başladı! Ara transfer döneminde bitecek

YILDIZ İSİMLER TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Her iki futbolcunun da Fenerbahçe seçeneğine oldukça olumlu yaklaştığı gelen bilgiler arasında. Premier League ekibi Tottenham’da teknik direktör Roberto De Zerbi’nin yeni sezon planlamasında gözden düşen Richarlison, rotasyon oyuncusu konumuna geriledi. Daha fazla süre almak isteyen 29 yaşındaki santrfor, İngiltere’den ayrılma fikrine sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'den forvete dev takviye: İki Brezilyalı golcü için temaslar başladı! Ara transfer döneminde bitecek

Santos’ta kiralık olarak boy gösteren Gabriel Barbosa ise yeniden Avrupa sahnesine dönmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz günlerde Brezilya basınında yer bulan haberlerde, Gabigol’ün kariyerini Süper Lig’de sürdürmeye son derece sıcak baktığı ifade edilmişti. Sarı-lacivertli yönetimin yürüteceği görüşmelerde bir aksilik yaşanmaması halinde, iki Brezilyalıdan birinin ara transfer döneminde Türkiye’nin yolunu tutması bekleniyor.

Fenerbahçe'den forvete dev takviye: İki Brezilyalı golcü için temaslar başladı! Ara transfer döneminde bitecek

TOTTENHAM'DA 4 YILDA 32 GOL

Richarlison, Londra temsilcisi Tottenham ile geçirdiği 4 yıllık süreçte tüm kulvarlarda toplam 134 resmi müsabakada sahaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 32 kez rakip fileleri havalandıran yetenekli oyuncu, 15 de asist katkısı sağladı.

Fenerbahçe'den forvete dev takviye: İki Brezilyalı golcü için temaslar başladı! Ara transfer döneminde bitecek

Ancak bu sezon menajer Roberto De Zerbi yönetimindeki Tottenham’da kulübeye mahkûm kalan Brezilyalı forvet, ligin ilk haftasındaki Brentford mücadelesinde 68 dakika sahada kaldıktan sonra takip eden 4 karşılaşmanın kadrosuna dahi alınmadı. Fenerbahçe’nin yanı sıra sambacıya ülkesinden Botafogo, Vasco da Gama ve Atletico Mineiro talip olurken, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Shabab Al-Ahli’nin de devrede olduğu iddia ediliyor.

Fenerbahçe'den forvete dev takviye: İki Brezilyalı golcü için temaslar başladı! Ara transfer döneminde bitecek

SAMBA DİYARINDA FIRTINA GİBİ: GABIGOL

Ocak 2026'da Cruzeiro’dan eski takımı Santos’a kiralanan Gabigol, Brezilya temsilcisinde sergilediği performansla eski günlerini hatırlattı. Toplam 42 karşılaşmada 3 bin 72 dakika süre alan 30 yaşındaki santrfor, 21 gol ve 10 asistlik etkileyici bir skora imza attı.

Fenerbahçe'den forvete dev takviye: İki Brezilyalı golcü için temaslar başladı! Ara transfer döneminde bitecek

Kariyerinde Brezilya Serie A’da 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında üst üste iki kez gol kralı olan yıldız isim, bunun yanı sıra Copa Libertadores’te 2, Copa do Brasil’de ise 3 defa gol krallığı tacını taktı. Brezilya Milli Takımı formasını da 18 kez terleten Gabigol, ay-yıldızlı forma altında 5 gole imza attı.

Fenerbahçe'den forvete dev takviye: İki Brezilyalı golcü için temaslar başladı! Ara transfer döneminde bitecek

Ağustos 2016'da Santos’tan Inter’e 29.5 milyon euro bonservis bedeliyle geçerek ilk Avrupa deneyimini yaşayan Gabigol, İtalya’da beklenen sıçramayı yapamayarak 2017 yazında Benfica’ya kiralanmış ve Avrupa’da yaklaşık 1.5 yıl kaldıktan sonra ülkesine dönmüştü. Tecrübeli golcü, yarım kalan Avrupa macerasını bu kez Fenerbahçe çatısı altında tamamlamak istiyor.

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#fenerbahçe
#Futbol
#tottenham
#Santos
#Richarlison
#Gabriel Barbosa
#Spor
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