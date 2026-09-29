Türkiye İtalya’ya kaybetti, dünya sıralaması değişti! İşte Bizim Çocuklar’ın FIFA sıralamasındaki yeri

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İstanbul
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 2. maçında İtalya’ya mağlup olan A Milli Futbol Takımımızda gözler, kritik müsabakanın ardından FIFA dünya sıralamasındaki son duruma çevrildi. Zorlu karşılaşmanın puan hesaplamalarına yansımasıyla birlikte dünya futbolunun zirvesindeki dengeler ve Millilerimizin listedeki güncel konumu netleşti.
İşte devlerin puan durumu ve Türkiye'nin güncel yeri...
Son yıllardaki istikrarlı performansını sürdüren İspanya, 2002.34 puanla FIFA dünya sıralamasının zirvesinde tek başına yer almaya devam ediyor.
Son Dünya Kupası finalisti Arjantin, 1970.37 puan ile İspanya’nın en yakın takipçisi konumunda ikinci sırada bulunuyor.
Kadro kalitesiyle her kulvarda iddiasını koruyan Fransa, 1957.10 puanla listenin 3. basamağında yer alıyor.
Ada temsilcisi İngiltere, 1916.38 puan toplayarak dünya sıralamasında dördüncü pozisyondaki yerini sağlamlaştırdı.
Afrika kıtasının yükselen değeri Fas, 1806.87 puanla devleri geride bırakarak dünya sıralamasında 5. sıraya yerleşti.
Güney Amerika futbolunun ekolü Brezilya, 1802.90 puanla 6. sırada bulunuyor.
Avrupa’nın güçlü ekiplerinden Portekiz, 1797.39 puan ile listenin 7. basamağında yer aldı.
Belçika, 1779.63 puanla ilk 10 içerisindeki sekizinci sıradaki yerini koruyor.
Portakallar, 1778.65 puan ile 8. sıradaki Belçika'nın hemen arkasından dokuzuncu sırada yer buldu.
Kuzey Amerika temsilcisi Meksika, 1754.16 puan toplayarak FIFA sıralamasında ilk 10 basamağı kapatan takım oldu.
Kolombiya, 1740.03 puan ile ilk 10'un hemen dışında 11. sırada yer aldı.
Hırvatistan, 1727.14 puanla dünya sıralamasının 12. basamağındaki yerini koruyor.
Panzerler, 1716.13 puan ile 13. sırada kendilerine yer buldu.
İsviçre, 1714.07 puanla dünya sıralamasında 14. sırada bulunuyor.
Uluslar Ligi'ndeki rakibimiz İtalya, 1704.11 puan ile listede 15. sırada yer alıyor.
ABD, 1693.24 puan toplayarak sıralamada 16. sıranın sahibi oldu.
Asya kıtasının en yüksek sıradaki temsilcisi Japonya, 1681.40 puanla 17. basamakta yer alıyor.
Norveç, 1652.71 puanla dünya genelinde 18. sıradaki yerini aldı.
Senegal, 1644.89 puan ile listeye 19. sıradan dahil oldu.
Güney Amerika ekibi Uruguay, 1634.45 puan toplayarak ilk 20 sırayı kapatan takım oldu.
Danimarka, 1618.52 puan ile 21. sırada bulunuyor.
Avusturya, 1606.69 puanla dünya sıralamasında 22. basamağın sahibi.
İran, 1603.01 puanla listede 23. pozisyonda yer alıyor.
Mısır, 1590.02 puan toplayarak 24. sırada yer buldu.
Nijerya, 1589.70 puan ile 25. basamağa yerleşti.
Ekvador, 1587.26 puanla listenin 26. sırasında yer alıyor.
Avustralya, 1583.53 puan toplayarak 27. sıranın sahibi oldu.
Cezayir, 1582.45 puanla listede 28. sırada yer aldı.
İtalya karşısında alınan mağlubiyetin ardından A Milli Futbol Takımımız, 1573.77 puanla FIFA dünya sıralamasında 31. sırada yer aldı.