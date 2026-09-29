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Türkiye İtalya’ya kaybetti, dünya sıralaması değişti! İşte Bizim Çocuklar’ın FIFA sıralamasındaki yeri

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 10:16
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 10:16
1
Türkiye İtalya’ya kaybetti, dünya sıralaması değişti! İşte Bizim Çocuklar’ın FIFA sıralamasındaki yeri

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 2. maçında İtalya’ya mağlup olan A Milli Futbol Takımımızda gözler, kritik müsabakanın ardından FIFA dünya sıralamasındaki son duruma çevrildi. Zorlu karşılaşmanın puan hesaplamalarına yansımasıyla birlikte dünya futbolunun zirvesindeki dengeler ve Millilerimizin listedeki güncel konumu netleşti.

İşte devlerin puan durumu ve Türkiye'nin güncel yeri...

 

 

2
Türkiye İtalya’ya kaybetti, dünya sıralaması değişti! İşte Bizim Çocuklar’ın FIFA sıralamasındaki yeri

1- İSPANYA | 2002.34 PUAN

Son yıllardaki istikrarlı performansını sürdüren İspanya, 2002.34 puanla FIFA dünya sıralamasının zirvesinde tek başına yer almaya devam ediyor.

3
Türkiye İtalya’ya kaybetti, dünya sıralaması değişti! İşte Bizim Çocuklar’ın FIFA sıralamasındaki yeri

2- ARJANTİN | 1970.37 PUAN

Son Dünya Kupası finalisti Arjantin, 1970.37 puan ile İspanya’nın en yakın takipçisi konumunda ikinci sırada bulunuyor.

4
Türkiye İtalya’ya kaybetti, dünya sıralaması değişti! İşte Bizim Çocuklar’ın FIFA sıralamasındaki yeri

3- FRANSA | 1957.10 PUAN

Kadro kalitesiyle her kulvarda iddiasını koruyan Fransa, 1957.10 puanla listenin 3. basamağında yer alıyor.

5
Türkiye İtalya’ya kaybetti, dünya sıralaması değişti! İşte Bizim Çocuklar’ın FIFA sıralamasındaki yeri

4- İNGİLTERE | 1916.38 PUAN

Ada temsilcisi İngiltere, 1916.38 puan toplayarak dünya sıralamasında dördüncü pozisyondaki yerini sağlamlaştırdı.

6
Türkiye İtalya’ya kaybetti, dünya sıralaması değişti! İşte Bizim Çocuklar’ın FIFA sıralamasındaki yeri

5- FAS | 1806.87 PUAN

Afrika kıtasının yükselen değeri Fas, 1806.87 puanla devleri geride bırakarak dünya sıralamasında 5. sıraya yerleşti.

7
Türkiye İtalya’ya kaybetti, dünya sıralaması değişti! İşte Bizim Çocuklar’ın FIFA sıralamasındaki yeri

6- BREZİLYA | 1802.90 PUAN

Güney Amerika futbolunun ekolü Brezilya, 1802.90 puanla 6. sırada bulunuyor.

8
Türkiye İtalya’ya kaybetti, dünya sıralaması değişti! İşte Bizim Çocuklar’ın FIFA sıralamasındaki yeri

7- PORTEKİZ | 1797.39 PUAN

Avrupa’nın güçlü ekiplerinden Portekiz, 1797.39 puan ile listenin 7. basamağında yer aldı.

9
Türkiye İtalya’ya kaybetti, dünya sıralaması değişti! İşte Bizim Çocuklar’ın FIFA sıralamasındaki yeri

8- BELÇİKA | 1779.63 PUAN

Belçika, 1779.63 puanla ilk 10 içerisindeki sekizinci sıradaki yerini koruyor.

10
Türkiye İtalya’ya kaybetti, dünya sıralaması değişti! İşte Bizim Çocuklar’ın FIFA sıralamasındaki yeri

9- HOLLANDA | 1778.65 PUAN

Portakallar, 1778.65 puan ile 8. sıradaki Belçika'nın hemen arkasından dokuzuncu sırada yer buldu.

11
Türkiye İtalya’ya kaybetti, dünya sıralaması değişti! İşte Bizim Çocuklar’ın FIFA sıralamasındaki yeri

10- MEKSİKA | 1754.16 PUAN

Kuzey Amerika temsilcisi Meksika, 1754.16 puan toplayarak FIFA sıralamasında ilk 10 basamağı kapatan takım oldu.

12
Türkiye İtalya’ya kaybetti, dünya sıralaması değişti! İşte Bizim Çocuklar’ın FIFA sıralamasındaki yeri

11- KOLOMBİYA | 1740.03 PUAN

Kolombiya, 1740.03 puan ile ilk 10'un hemen dışında 11. sırada yer aldı.

13
Türkiye İtalya’ya kaybetti, dünya sıralaması değişti! İşte Bizim Çocuklar’ın FIFA sıralamasındaki yeri

12- HIRVATİSTAN | 1727.14 PUAN

Hırvatistan, 1727.14 puanla dünya sıralamasının 12. basamağındaki yerini koruyor.

14
Türkiye İtalya’ya kaybetti, dünya sıralaması değişti! İşte Bizim Çocuklar’ın FIFA sıralamasındaki yeri

13- ALMANYA | 1716.13 PUAN

Panzerler, 1716.13 puan ile 13. sırada kendilerine yer buldu.

15
Türkiye İtalya’ya kaybetti, dünya sıralaması değişti! İşte Bizim Çocuklar’ın FIFA sıralamasındaki yeri

14- İSVİÇRE | 1714.07 PUAN

İsviçre, 1714.07 puanla dünya sıralamasında 14. sırada bulunuyor.

16
Türkiye İtalya’ya kaybetti, dünya sıralaması değişti! İşte Bizim Çocuklar’ın FIFA sıralamasındaki yeri

15- İTALYA | 1704.11 PUAN

Uluslar Ligi'ndeki rakibimiz İtalya, 1704.11 puan ile listede 15. sırada yer alıyor.

17
Türkiye İtalya’ya kaybetti, dünya sıralaması değişti! İşte Bizim Çocuklar’ın FIFA sıralamasındaki yeri

16- AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ | 1693.24 PUAN

ABD, 1693.24 puan toplayarak sıralamada 16. sıranın sahibi oldu.

18
Türkiye İtalya’ya kaybetti, dünya sıralaması değişti! İşte Bizim Çocuklar’ın FIFA sıralamasındaki yeri

17- JAPONYA | 1681.40 PUAN

Asya kıtasının en yüksek sıradaki temsilcisi Japonya, 1681.40 puanla 17. basamakta yer alıyor.

19
Türkiye İtalya’ya kaybetti, dünya sıralaması değişti! İşte Bizim Çocuklar’ın FIFA sıralamasındaki yeri

18- NORVEÇ | 1652.71 PUAN

Norveç, 1652.71 puanla dünya genelinde 18. sıradaki yerini aldı.

20
Türkiye İtalya’ya kaybetti, dünya sıralaması değişti! İşte Bizim Çocuklar’ın FIFA sıralamasındaki yeri

19- SENEGAL | 1644.89 PUAN

Senegal, 1644.89 puan ile listeye 19. sıradan dahil oldu.

21
Türkiye İtalya’ya kaybetti, dünya sıralaması değişti! İşte Bizim Çocuklar’ın FIFA sıralamasındaki yeri

20- URUGUAY | 1634.45 PUAN

Güney Amerika ekibi Uruguay, 1634.45 puan toplayarak ilk 20 sırayı kapatan takım oldu.

22
Türkiye İtalya’ya kaybetti, dünya sıralaması değişti! İşte Bizim Çocuklar’ın FIFA sıralamasındaki yeri

21- DANİMARKA | 1618.52 PUAN

Danimarka, 1618.52 puan ile 21. sırada bulunuyor.

23
Türkiye İtalya’ya kaybetti, dünya sıralaması değişti! İşte Bizim Çocuklar’ın FIFA sıralamasındaki yeri

22- AVUSTURYA | 1606.69 PUAN

Avusturya, 1606.69 puanla dünya sıralamasında 22. basamağın sahibi.

24
Türkiye İtalya’ya kaybetti, dünya sıralaması değişti! İşte Bizim Çocuklar’ın FIFA sıralamasındaki yeri

23- İRAN | 1603.01 PUAN

İran, 1603.01 puanla listede 23. pozisyonda yer alıyor.

25
Türkiye İtalya’ya kaybetti, dünya sıralaması değişti! İşte Bizim Çocuklar’ın FIFA sıralamasındaki yeri

24- MISIR | 1590.02 PUAN

Mısır, 1590.02 puan toplayarak 24. sırada yer buldu.

26
Türkiye İtalya’ya kaybetti, dünya sıralaması değişti! İşte Bizim Çocuklar’ın FIFA sıralamasındaki yeri

25- NİJERYA | 1589.70 PUAN

Nijerya, 1589.70 puan ile 25. basamağa yerleşti.

27
Türkiye İtalya’ya kaybetti, dünya sıralaması değişti! İşte Bizim Çocuklar’ın FIFA sıralamasındaki yeri

26- EKVADOR | 1587.26 PUAN

Ekvador, 1587.26 puanla listenin 26. sırasında yer alıyor.

28
Türkiye İtalya’ya kaybetti, dünya sıralaması değişti! İşte Bizim Çocuklar’ın FIFA sıralamasındaki yeri

27- AVUSTRALYA | 1583.53 PUAN

Avustralya, 1583.53 puan toplayarak 27. sıranın sahibi oldu.

29
Türkiye İtalya’ya kaybetti, dünya sıralaması değişti! İşte Bizim Çocuklar’ın FIFA sıralamasındaki yeri

28- CEZAYİR | 1582.45 PUAN

Cezayir, 1582.45 puanla listede 28. sırada yer aldı.

30
Türkiye İtalya’ya kaybetti, dünya sıralaması değişti! İşte Bizim Çocuklar’ın FIFA sıralamasındaki yeri

31- TÜRKİYE | 1573.77 PUAN

İtalya karşısında alınan mağlubiyetin ardından A Milli Futbol Takımımız, 1573.77 puanla FIFA dünya sıralamasında 31. sırada yer aldı.

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