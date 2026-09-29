Fenerbahçe para basacak! Yeni stadyum projesi sonrası beklenen dev gelir açıklandı

Sarı-lacivertli kulüpte gerçekleşen olağan genel kurul toplantısında, camianın heyecanla beklediği stadyum yenileme projesine dair kritik açıklamalar yapıldı.

Kulüp yöneticisi Nihat Özbağı; mimari, betonarme ve statik çalışmaları tamamlanan yeni projenin görsellerini ve merak edilen finansman haritasını kamuoyuyla paylaştı.

HAZIRLIK MALİYETİ NİHAT ÖZBAĞI’NDAN

Açıklamalardaki en dikkat çekici detaylardan biri projenin hazırlık safhasındaki mali yükün üstlenilmesi oldu. Tamamlanan mimari, betonarme ve statik proje çalışmalarının yaklaşık 1 milyon euro tutan tüm masrafını yönetici Nihat Özbağı bizzat kendi cebinden karşılayacak.

Yenileme ve kapasite büyütme adımlarının toplam inşaat maliyeti ise 50 milyon euro olarak belirlendi. Bu dev bütçe ise doğrudan Fenerbahçe Kulübü tarafından yönetilecek.

FİNANSMAN REÇETESİ: LOCA, KOMBİNE VE SPONSORLUK

Yönetim, 50 milyon euroluk yapım bütçesini kulüp kasasını zorlamadan karşılamak adına özel bir kaynak haritası hazırladı. Proje maliyeti; yenilenen alanlardan elde edilecek kombine ve loca satışlarının yanı sıra yeni dönem sponsorluk anlaşmalarıyla aşama aşama finanse edilecek.

YILDA 25 MİLYON EURO EK GELİR GETİRECEK

Modernizasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Fenerbahçe’nin yıllık gelir kalemlerinde ciddi bir sıçrama yaşanması hedefleniyor. Kulüp, yeni stadyum yapısı sayesinde her yıl kasasına 25 milyon euro ek gelir koymayı planlıyor.

KAPASİTE 64 BİNE YÜKSELİYOR, YENİ LOCALARLA BÜYÜYOR

Kadıköy'deki mabedin seyirci kapasitesi tamamlanan çalışmaların ardından 64 bin kişiye çıkarılacak. Kapasite artışının yanı sıra konfor ve ticari alanlar da genişletilecek. Proje kapsamında kale arkası tribünlerine 44 yeni loca eklenecek, yükseltilecek kulelerde ise 8 özel loca inşa edilecek.

Ayrıca sarı-lacivertli taraftarları sevindiren bir diğer detay ise takvim oldu. Nihat Özbağı, inşaat sürecindeki çalışmaların taksitle ve planlı yürütüleceğini, Fenerbahçe’nin iç saha maçlarını oynamasına herhangi bir engel teşkil etmeyeceğini vurguladı.