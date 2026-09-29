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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 09:24
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 09:26

Fenerbahçe para basacak! Yeni stadyum projesi sonrası beklenen dev gelir açıklandı

Trendyol Süper Lig devi Fenerbahçe, genel kurulda Kadıköy’deki Chobani Stadyumu’nun kapasitesini 64 bine çıkaracak dev projenin tüm detaylarını duyurdu. Finansman modelinden kulübe sağlayacağı dev katkıya kadar merak edilen her detay netleşti. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Fenerbahçe para basacak! Yeni stadyum projesi sonrası beklenen dev gelir açıklandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 09:24
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 09:26

Sarı-lacivertli kulüpte gerçekleşen olağan genel kurul toplantısında, camianın heyecanla beklediği stadyum yenileme projesine dair kritik açıklamalar yapıldı.

Fenerbahçe para basacak! Yeni stadyum projesi sonrası beklenen dev gelir açıklandı

Kulüp yöneticisi ; mimari, betonarme ve statik çalışmaları tamamlanan yeni projenin görsellerini ve merak edilen finansman haritasını kamuoyuyla paylaştı.

Fenerbahçe para basacak! Yeni stadyum projesi sonrası beklenen dev gelir açıklandı

HAZIRLIK MALİYETİ NİHAT ÖZBAĞI’NDAN

Açıklamalardaki en dikkat çekici detaylardan biri projenin hazırlık safhasındaki mali yükün üstlenilmesi oldu. Tamamlanan mimari, betonarme ve statik proje çalışmalarının yaklaşık 1 milyon euro tutan tüm masrafını yönetici Nihat Özbağı bizzat kendi cebinden karşılayacak.

Fenerbahçe para basacak! Yeni stadyum projesi sonrası beklenen dev gelir açıklandı

Yenileme ve kapasite büyütme adımlarının toplam inşaat maliyeti ise 50 milyon euro olarak belirlendi. Bu dev bütçe ise doğrudan tarafından yönetilecek.

FİNANSMAN REÇETESİ: LOCA, KOMBİNE VE SPONSORLUK

Yönetim, 50 milyon euroluk yapım bütçesini kulüp kasasını zorlamadan karşılamak adına özel bir kaynak haritası hazırladı. Proje maliyeti; yenilenen alanlardan elde edilecek kombine ve loca satışlarının yanı sıra yeni dönem sponsorluk anlaşmalarıyla aşama aşama finanse edilecek.

Fenerbahçe para basacak! Yeni stadyum projesi sonrası beklenen dev gelir açıklandı

YILDA 25 MİLYON EURO EK GELİR GETİRECEK

Modernizasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Fenerbahçe’nin yıllık gelir kalemlerinde ciddi bir sıçrama yaşanması hedefleniyor. Kulüp, yeni stadyum yapısı sayesinde her yıl kasasına 25 milyon euro ek gelir koymayı planlıyor.

Fenerbahçe para basacak! Yeni stadyum projesi sonrası beklenen dev gelir açıklandı

KAPASİTE 64 BİNE YÜKSELİYOR, YENİ LOCALARLA BÜYÜYOR

'deki mabedin seyirci kapasitesi tamamlanan çalışmaların ardından 64 bin kişiye çıkarılacak. Kapasite artışının yanı sıra konfor ve ticari alanlar da genişletilecek. Proje kapsamında kale arkası tribünlerine 44 yeni loca eklenecek, yükseltilecek kulelerde ise 8 özel loca inşa edilecek.

Fenerbahçe para basacak! Yeni stadyum projesi sonrası beklenen dev gelir açıklandı

Ayrıca sarı-lacivertli taraftarları sevindiren bir diğer detay ise takvim oldu. Nihat Özbağı, inşaat sürecindeki çalışmaların taksitle ve planlı yürütüleceğini, Fenerbahçe’nin iç saha maçlarını oynamasına herhangi bir engel teşkil etmeyeceğini vurguladı.

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ETİKETLER
#Kadıköy
#Futbol
#fenerbahçe kulübü
#Nihat Özbağı
#Stadyum Yenileme Projesi
#Kombine Ve Loca Satışları
#Spor
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