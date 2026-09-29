Türkiye'ye en fazla turist gönderen ülkeler belli oldu: İşte tercih ettikleri şehir

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre yılın 8 ayında Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler belli oldu. Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,84 azaldı.

Geçen yılın 8 ayında 35 milyon 481 bin 223 olan yabancı ziyaretçi sayısı, bu yıl aynı dönemde 34 milyon 826 bin 677 olarak kayıtlara geçti.

Ağustos ayında ise Türkiye'yi 6 milyon 963 bin 65 yabancı ziyaret etti. Geçen yılın aynı ayında 6 milyon 965 bin 343 olan yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 0,03'lük sınırlı azalış gerçekleşti.

EN FAZLA ZİYARETÇİ GÖNDEREN ÜLKE

Türkiye'ye yılın 8 ayında en fazla ziyaretçi gönderen ülke Rusya oldu. Rusya'dan ocak-ağustos döneminde 4 milyon 717 bin 814 ziyaretçi gelirken, bu ülkeyi 4 milyon 391 bin 616 kişiyle Almanya, 2 milyon 714 bin 652 kişiyle İngiltere, 1 milyon 911 bin 827 kişiyle İran ve 1 milyon 738 bin 991 kişiyle Bulgaristan izledi.

ALMANYA, İNGİLTERE, İRAN LİSTEDE

Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,59 artarken, Almanya'dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 0,2, İngiltere'den gelenlerin sayısı yüzde 9,6 ve İran'dan gelenlerin sayısı yüzde 1,7 azaldı.

Ağustos ayında da Rusya, Türkiye'ye en fazla yabancı ziyaretçi gönderen ülke oldu. Bu ülkeden 1 milyon 52 bin 211 ziyaretçi gelirken, Almanya 982 bin 353, İngiltere 590 bin 898, İran 381 bin 495 ve Polonya 324 bin 295 ziyaretçiyle ilk 5'te yer aldı.

8 AYDA İSTANBUL, AĞUSTOSTA ANTALYA ÖNE ÇIKTI

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin giriş yaptığı illerin dağılımında İstanbul ve Antalya ilk sıralarda yer aldı.

Ocak-ağustos döneminde yabancı ziyaretçilerin 12 milyon 473 bin 679'u İstanbul'dan giriş yaptı. İstanbul böylece toplam yabancı ziyaretçi girişlerinin yüzde 35,82'sini oluşturdu.

İstanbul'u 10 milyon 282 bin 502 ziyaretçi ve yüzde 29,52 ile Antalya izledi. Aynı dönemde Edirne'den 2 milyon 946 bin 599, Muğla'dan 2 milyon 344 bin 464, İzmir'den ise 1 milyon 81 bin 226 yabancı ziyaretçi giriş yaptı.

Ağustos ayında ise sıralama değişti. Antalya, 2 milyon 523 bin 505 yabancı ziyaretçi ve yüzde 36,24 ile ilk sıraya çıktı. Antalya'yı 1 milyon 929 bin 358 ile İstanbul, 642 bin 849 ile Muğla, 485 bin 468 ile Edirne ve 240 bin 212 ile İzmir takip etti.

YABANCI ZİYARETÇİLERİN DÖRTTE ÜÇÜNDEN FAZLASI HAVA YOLUNU KULLANDI

Yabancı ziyaretçilerin Türkiye'ye girişlerinde hava yolu açık ara ilk sırada yer aldı. Ocak-ağustos döneminde Türkiye'ye gelen 34 milyon 826 bin 677 yabancı ziyaretçinin 26 milyon 424 bin 2'si hava yolunu kullandı. Böylece hava yolunun yabancı ziyaretçi girişlerindeki payı yüzde 75,87 oldu.

Aynı dönemde 6 milyon 520 bin 994 yabancı kara yoluyla, 1 milyon 844 bin 658 yabancı deniz yoluyla, 37 bin 23 yabancı ise trenle Türkiye'ye giriş yaptı. Ağustosta yabancı ziyaretçilerin 5 milyon 397 bin 522'si hava yoluyla, 1 milyon 141 bin 871'i kara yoluyla, 416 bin 966'sı deniz yoluyla, 6 bin 706'sı trenle ülkeye geldi.

TOPLAM ZİYARETÇİ GİRİŞLERİ 51,5 MİLYONA YAKLAŞTI

Yabancı ziyaretçiler ile yurt içinde ve yurt dışında ikamet eden vatandaşların girişleri birlikte değerlendirildiğinde, ocak-ağustos döneminde Türkiye'ye toplam 51 milyon 481 bin 549 giriş gerçekleşti.

Bu dönemde 37 milyon 548 bin 568 giriş hava yoluyla, 11 milyon 112 bin 153 giriş kara yoluyla, 2 milyon 690 bin 696 giriş deniz yoluyla ve 130 bin 132 giriş trenle yapıldı. Yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 1,84 azalırken, vatandaş ziyaretçi girişleri yüzde 8,13 artarak 16 milyon 654 bin 872'ye yükseldi.

Ulaşım türleri arasında vatandaşların trenle girişlerindeki artış da dikkati çekti. Yurt içi ve yurt dışında ikamet eden vatandaşların trenle girişleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,77 artarak 93 bin 109'a ulaştı.