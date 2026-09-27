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Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 13:18
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 13:18

Bakan Ersoy’dan Dünya Turizm Günü Mesajı: "Turizmi Dört Mevsime ve 81 İlimize Yayıyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 27 Eylül Dünya Turizm Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye’nin eşsiz doğal ve kültürel zenginliklerine dikkat çekerek turizmin dört mevsime ve 81 ile yayılması hedefiyle çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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Bakan Ersoy’dan Dünya Turizm Günü Mesajı:
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 13:18
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 13:18

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ’nin her köşesinde keşfedilecek bir güzellik ve anlatılacak bir hikâye bulunduğunu belirterek, ülkenin köklü kültürü, eşsiz doğası ve misafirperverliğiyle dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri ağırlamaktan gurur duyduklarını ifade etti.

HABERİN ÖZETİ

Bakan Ersoy’dan Dünya Turizm Günü Mesajı: "Turizmi Dört Mevsime ve 81 İlimize Yayıyoruz"

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Bakan Ersoy, sosyal medya paylaşımında Türkiye'nin zenginliklerine dikkat çekerek 27 Eylül Dünya Turizm Günü'nü kutladı ve sektör çalışanlarına teşekkür etti.
Doğal ve kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılmasının turizm politikalarının temel unsurlarından biri olduğu belirtildi.
Turizmin dört mevsime ve 81 ile yayılması hedefiyle çalışmaların sürdüğü ifade edildi.
Türkiye'nin güzelliklerini dünyaya tanıtan turizm çalışanlarına ve sektör paydaşlarına teşekkür edildi.
Bakan Ersoy, paylaşımında 27 Eylül Dünya Turizm Günü'nü kutladı.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

 

Bakan Ersoy’dan Dünya Turizm Günü Mesajı: "Turizmi Dört Mevsime ve 81 İlimize Yayıyoruz"

Türkiye’nin sahip olduğu doğal ve kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılmasının politikalarının temel unsurlarından biri olduğunu kaydeden Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

 

Bakan Ersoy’dan Dünya Turizm Günü Mesajı: "Turizmi Dört Mevsime ve 81 İlimize Yayıyoruz"

“Türkiye’mizin her köşesinde keşfedilecek bir güzellik, anlatılacak bir hikâye var. Eşsiz doğamız, köklü kültürümüz ve misafirperverliğimizle dünyayı ülkemizde ağırlamaktan gurur duyuyoruz.

Bakan Ersoy’dan Dünya Turizm Günü Mesajı: "Turizmi Dört Mevsime ve 81 İlimize Yayıyoruz"

Turizmi dört mevsime ve 81 ilimize yaymak, doğal ve kültürel mirasımızı koruyarak gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz.”

Bakan Ersoy’dan Dünya Turizm Günü Mesajı: "Turizmi Dört Mevsime ve 81 İlimize Yayıyoruz"

Bakan Ersoy, Türkiye’nin turizm değerlerinin dünyaya tanıtılmasında emeği bulunan sektör temsilcilerine de teşekkür ederek, “Türkiye’nin güzelliklerini dünyaya tanıtan tüm turizm çalışanlarımıza ve sektör paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. 27 Eylül Dünya Turizm Günü kutlu olsun.” dedi.

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ETİKETLER
#rusya
#Türkiye
#Turizm
#Ateşkes
#ukrayna
#bm
#Müzakere
#Dünya Turizm Günü
#Bakan Ersoy
#Kültür - Sanat
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