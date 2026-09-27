Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin her köşesinde keşfedilecek bir güzellik ve anlatılacak bir hikâye bulunduğunu belirterek, ülkenin köklü kültürü, eşsiz doğası ve misafirperverliğiyle dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri ağırlamaktan gurur duyduklarını ifade etti.

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HABERİN ÖZETİ Bakan Ersoy’dan Dünya Turizm Günü Mesajı: "Turizmi Dört Mevsime ve 81 İlimize Yayıyoruz" Bakan Ersoy, sosyal medya paylaşımında Türkiye'nin zenginliklerine dikkat çekerek 27 Eylül Dünya Turizm Günü'nü kutladı ve sektör çalışanlarına teşekkür etti. Doğal ve kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılmasının turizm politikalarının temel unsurlarından biri olduğu belirtildi. Turizmin dört mevsime ve 81 ile yayılması hedefiyle çalışmaların sürdüğü ifade edildi. Türkiye'nin güzelliklerini dünyaya tanıtan turizm çalışanlarına ve sektör paydaşlarına teşekkür edildi. Bakan Ersoy, paylaşımında 27 Eylül Dünya Turizm Günü'nü kutladı.

Türkiye’nin sahip olduğu doğal ve kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılmasının turizm politikalarının temel unsurlarından biri olduğunu kaydeden Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’mizin her köşesinde keşfedilecek bir güzellik, anlatılacak bir hikâye var. Eşsiz doğamız, köklü kültürümüz ve misafirperverliğimizle dünyayı ülkemizde ağırlamaktan gurur duyuyoruz.

Turizmi dört mevsime ve 81 ilimize yaymak, doğal ve kültürel mirasımızı koruyarak gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz.”

Bakan Ersoy, Türkiye’nin turizm değerlerinin dünyaya tanıtılmasında emeği bulunan sektör temsilcilerine de teşekkür ederek, “Türkiye’nin güzelliklerini dünyaya tanıtan tüm turizm çalışanlarımıza ve sektör paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. 27 Eylül Dünya Turizm Günü kutlu olsun.” dedi.