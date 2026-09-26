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Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 10:21
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 10:51

İstanbul’da kültür yolu heyecanı: 400’den fazla etkinlikle sanat şöleni başladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 400’den fazla etkinlikle sanatseverleri buluşturan İstanbul Kültür Yolu Festivali’nin açılışını yaptı. Festivalin yerel sanat üretimini destekleyen ve kültürel mirası yeni kuşaklarla buluşturan yönüne dikkat çeken Ersoy, “Bu mirası yaşatan Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı sanatçılarımıza, yaşayan insan hazinelerimize sahneyi teslim ediyoruz.” dedi. Konserlerden sergilere, tiyatrodan çocuk etkinliklerine uzanan festival, 200’den fazla lezzet noktası ve beş ayrı gastronomi rotasıyla İstanbul’un mutfak zenginliğini de ziyaretçilerle buluşturuyor.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 10:21
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 10:51

Kültür ve Turizm Bakanı , Atatürk Kültür Merkezi'nde Kültür Yolu Festivali’nin açılışında yaptığı konuşmada, festivalin bu yılki programını anlattı; kültürel mirasın yaşatılması ve yerel sanat üretiminin desteklenmesine yönelik mesajlar verdi.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul’da kültür yolu heyecanı: 400’den fazla etkinlikle sanat şöleni başladı

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılışında yaptığı konuşmada, festivalin bu yılki programını anlatarak, 400'den fazla etkinliğin düzenleneceğini ve uluslararası sanatçıların da yer alacağını belirtti.
İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında 23 farklı mekân ve 50'den fazla noktada 400'den fazla etkinlik düzenleniyor.
Festivalin uluslararası programında Royal Filarmoni ve Ulusal Arap Orkestrası konserleri ile Rus bale sanatının önemli topluluklarından Stanislavski ve Nemiroviç-Dançenko Bale Topluluğu yer alacak.
Atatürk Kültür Merkezi'nde "Üç Ressam", "Renklerin Sureti" ve ASELSAN'ın "İleri Dönüşen Bir Gelecek Vizyonu" adlı üç özel sergi sanatseverlerle buluşuyor.
Festivalde 200'den fazla lezzet noktasında beş ayrı gastronomi rotası hazırlandı.
Türkiye Kültür Yolu Festivali, gelecek yıl Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ ile birlikte 32 şehre ulaşacak.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
İstanbul’da kültür yolu heyecanı: 400’den fazla etkinlikle sanat şöleni başladı

’ni süresi, kapsamı, çeşitliliği ve ziyaretçi sayısıyla dünyanın en büyük festivali olarak nitelendiren Ersoy, festivalin doğduğu İstanbul’da altıncı kez ziyaretçilere kapılarını açtıklarını söyledi. Ersoy, her yıl bir öncekini aşan, daha zengin ve daha kapsamlı bir programı sanatseverlerle buluşturduklarını belirtti.

İSTANBUL’UN DÖRT BİR YANINDA 400’DEN FAZLA ETKİNLİK

Festival kapsamında 23 farklı mekân ve 50’den fazla noktada etkinlikler düzenlendiğini belirten Ersoy, 40 konser ile 15 sergi ve yerleştirme etkinliğinin sanatseverlerle buluşacağını bildirdi.

İstanbul’da kültür yolu heyecanı: 400’den fazla etkinlikle sanat şöleni başladı

Ana sahnede Özcan Deniz, Oğuzhan Koç, Murat Boz, Kıraç, Simge, Poizi, Bengü, Ceza ve Bayhan konserlerinin yer alacağını açıklayan Ersoy; dinleti, söyleşi, modern dans gösterileri, müzikal ve tiyatro temsillerinin yanı sıra çocuklara özel sanat etkinlikleri ile yetişkinlere ve çocuklara yönelik atölyelerin de programda bulunduğunu aktardı.

Ersoy, “Sözün özü 400’den fazla etkinlikle bir kez daha yok yok diyeceğimiz bir festival başladı.” ifadelerini kullandı.

DÜNYA SAHNELERİNDEN İSTANBUL’A

Festivalin uluslararası programında Royal Filarmoni ve Ulusal Arap Orkestrası konserleri yer alacak. Rus bale sanatının köklü temsilcilerinden Stanislavski ve Nemiroviç-Dançenko Bale Topluluğu da ilk kez Türkiye’de sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul’da kültür yolu heyecanı: 400’den fazla etkinlikle sanat şöleni başladı

Piyanist ve besteci Büşra Kayıkçı’nın yeni projesi “Beyond Walls” ile Yann Arthus-Bertrand’ın elli yılı aşan üretiminden bir seçki sunan “Bir Bakışın Mirası Legacy” sergisi de festival programında yer alıyor.

AKM’DE ÜÇ ÖZEL SERGİ

Açılış vesilesiyle Atatürk Kültür Merkezi’nde üç sergiyi gezdiğini belirten Ersoy, birbirinden değerli çalışmaların ziyaretçileri beklediğini söyledi.

“Üç Ressam” sergisinde Mustafa Taviloğlu’nun koleksiyonundan Alaeddin Aksoy, Mehmet Güleryüz ve Komet’in eserlerinin bir araya geldiğini anlatan Ersoy, serginin farklı sanat yaklaşımlarını aynı çatı altında buluşturduğunu ifade etti.

İstanbul’da kültür yolu heyecanı: 400’den fazla etkinlikle sanat şöleni başladı

“Renklerin Sureti” sergisinin ise renkler ve insan suretleri aracılığıyla duyguları, düşünceleri ve yaşanmışlıkları görünür kıldığını belirten Ersoy, sanatçıların insanın iç dünyasına ayna tuttuğu bu çalışmaları bütün sanatseverlere tavsiye etti.

Eskişehir, Bursa ve Ankara’nın ardından İstanbul’a taşınan ’ın “İleri Dönüşen Bir Gelecek Vizyonu” sergisine de değinen Ersoy, işlevini tamamlamış elektronik ve endüstriyel atıkların uluslararası sanatçıların yorumlarıyla yeniden biçimlendiğini söyledi. Ersoy, serginin çevre hassasiyetini, dönüşüm vizyonunu ve farklı kültürlerden sanatçıları buluşturan yaklaşımını vurguladı.

200’DEN FAZLA LEZZET NOKTASI, BEŞ AYRI GASTRONOMİ ROTASI

Festivalin gastronomi programı için 200’den fazla lezzet noktası belirlendiğini açıklayan Ersoy, İstanbul’un Michelin seçkisinde 86 restoranı bulunduğunu hatırlattı.

Ersoy, Mastercard Ekonomi Enstitüsünün uluslararası yeme-içme harcamalarını temel alan Seyahat Trendleri 2025 Raporu’nda İstanbul’un dünyanın bir numaralı gastronomi şehri olarak gösterildiğini belirterek, bunu Türk mutfağını hak ettiği konuma taşıma çalışmalarının sonuçlarından biri olarak değerlendirdi.

İstanbul’da kültür yolu heyecanı: 400’den fazla etkinlikle sanat şöleni başladı

İstanbul’un hem Türk hem de dünya mutfağının eşsiz lezzetlerinin tadılabileceği bir destinasyon olarak seyahat tercihlerinde öne çıktığını ifade eden Ersoy, festival için şefler, akademisyenler ve içerik üreticilerinin rehberliğinde deneyimlenebilecek beş rota hazırlandığını söyledi.

“Beyoğlu–Galata–Karaköy”, “Tarihi Yarımada–Fatih”, “Beşiktaş–İstinye Boğaz hattı”, “Kanlıca–Beykoz–Şile” ve “Kadıköy–Moda” rotalarını paylaşan Ersoy, “Rahatlıkla söyleyebilirim ki İstanbul’un tadı herkesin damağında kalacak.” dedi.

BAKAN ERSOY’DAN FİLİSTİN İÇİN SESİNİ YÜKSELTEN SANATÇILARA DESTEK

Filistin’de yaşananlara karşı sesini yükselten sanatçılara yönelik baskılara da değinen Ersoy, insanlık adına söz alan sanatçıların hedef gösterilmesine tepki gösterdi. Sanatçıların Filistin halkının yaşadığı acıları dünya kamuoyuna duyurmak için ortaya koyduğu çabanın önemine dikkat çekti.

Filistin için sesini yükselten sanatçıların vicdani bir sorumluluk üstlendiğini vurgulayan Ersoy, baskılara rağmen bu duruşu sürdüren isimlere desteğini ifade etti. Ersoy, söz konusu sanatçılara hitaben, “Tarih onurlu duruşunuzu kaydetmiştir.” dedi.

“SAHNEYİ YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİMİZE TESLİM EDİYORUZ”

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin uluslararası sanata açılan güçlü bir kapı olduğunu vurgulayan Ersoy, festivalin özünde Türkiye’nin kültürel değerlerini, geleneklerini, sanatçılarını ve yerel sanat üretimini koruma, yaşatma ve destekleme iradesi bulunduğunu söyledi.

Ersoy, festival aracılığıyla geleneksel el ve sahne sanatlarından müziğe, mutfaktan tarihe kadar millî mirasın farklı unsurlarını görünür kıldıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu mirası yaşatan Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı sanatçılarımıza, yaşayan insan hazinelerimize sahneyi teslim ediyoruz. Onların ustalığını, bu sanatları öğrenmek isteyen gönüllerle buluşturuyoruz. Bunu, festivalimize dahil ettiğimiz her şehrimizde yapmaya devam edeceğiz.”

ALTI ŞEHİR DAHA KÜLTÜR YOLU’NA KATILIYOR

Bütün İstanbulluları festivale davet eden Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin gelecek yılki kapsamına ilişkin de bilgi verdi.

Bu yıl 26 şehrin ev sahipliği yaptığı festivale 2027’de Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ’ın da ekleneceğini açıklayan Ersoy, böylece festivalin ulaştığı şehir sayısının 32’ye çıkacağını belirtti.

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#İstanbul
#Atatürk kültür merkezi
#Türkiye Kültür Yolu Festivali
#Mehmet Nuri Ersoy
#aselsan
#Kültür - Sanat
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