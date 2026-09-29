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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 12:19
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 12:24

MHK soruşturmasında Whatsapp mesajları ortaya çıktı: İsim listeleri, torpil ve tehdit

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü MHK soruşturmasına yönelik tespit raporlarında, şüpheliler arasında WhatsApp üzerinden yapılan yazışmalar da yer aldı. Yazışmalarda bazı isimlerden oluşan listelerin paylaşıldığı, listeler üzerinde değerlendirme yapıldığı ve bazı isimlerin listeden çıkarılmasının konuşulduğu görüldü.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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MHK soruşturmasında Whatsapp mesajları ortaya çıktı: İsim listeleri, torpil ve tehdit
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 12:19
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 12:24

MHK soruşturmasına ilişkin hazırlanan tespit raporlarında, şüpheliler arasında WhatsApp üzerinden gerçekleştirilen yazışmalara da yer aldı. İncelenen mesajlarda bazı isimlerden oluşan listelerin şüpheliler arasında paylaşıldığı, listelerde yer alan isimler hakkında değerlendirmelerde bulunulduğu ve çeşitli değişikliklerin gündeme getirildiği tespit edildi. Yazışmalarda aynı zamanda bazı isimlerin listelerden çıkarılması, bazı isimlerin ise listelerde tutulmasına ilişkin görüş alışverişlerinin yapıldığı belirlendi.

HABERİN ÖZETİ

MHK soruşturmasında Whatsapp mesajları ortaya çıktı: İsim listeleri, torpil ve tehdit

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
MHK soruşturması kapsamında hazırlanan tespit raporlarında, şüpheliler arasında hakem ve gözlemci listeleri ile sınavlara ilişkin yapılan WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı.
Şüpheliler arasındaki mesajlarda hakem listelerinin paylaşıldığı, bazı isimlerin listelerden çıkarılması veya tutulması yönünde değerlendirmeler yapıldığı belirlendi.
Ferdi Karadoruk'un yazışmalarda bazı hakemler için "4'lüyü çıkartalım" ve "Madem eğilmiyor kopar kafasını gitsin" ifadelerini kullandığı tespit edildi.
Yazışmalarda BAL ve klasman hakemliklerine terfi adayları ile gözlemci adaylarına dair listelerin yer aldığı görüldü.
21 Aralık 2024 tarihli mesajlarda hakem adaylarının bilgileri paylaşılarak "Sınavdan yüksek alsınlar istiyoruz?" ve "Yazılı sınavda ağırlık kitapta neye baksınlar" ifadelerinin kullanıldığı saptandı.
Soruşturma dosyasında WhatsApp yazışmalarının yanı sıra müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi raporları, HTS kayıtları ve MASAK verilerinin de değerlendirildiği kaydedildi.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
MHK soruşturmasında Whatsapp mesajları ortaya çıktı: İsim listeleri, torpil ve tehdit

"ŞU LİSTEYE Bİ BAKSANA"

Tespit raporunda, cihazın rehberinde "Emre Abi İhk" adıyla kayıtlı numara ile şüpheli Ferdi Karadoruk arasında WhatsApp yazışmalarının bulunduğu belirtildi. Raporda, söz konusu yazışmaların soruşturmayla ilgili olabileceği değerlendirildi.

Yazışmalarda aralarında İstanbul bölgesinde görev yapan 17 hakemin de bulunduğu isimler sıralandı. Listenin paylaşılmasının ardından "Şu listeye bi baksana" şeklinde mesaj gönderildi. Ferdi Karadoruk'un ise listeyi inceledikten sonra bazı isimleri sıralayarak "4'lüyü çıkartalım" dediği görüldü.

"MADEM EĞİLMİYOR KOPAR KAFASINI GİTSİN"

Yazışmalarda karşı taraftan "Dikkat edelim" ve "Çıkarmayalım hemen" ifadelerinin kullanıldığı görüldü. Ferdi Karadoruk tarafından gönderilen mesajlarda ise "Serkan erekin daha dün paylaşım yaptı. Madem eğilmiyor kopar kafasını gitsin" ifadelerini kullandığı görüldü. Yazışmalarda ayrıca "Diğer 3'ü de bunun tayfası", "Abdurrahman Duman Bülent Sığır tayfadan" ve "Erdem Onur maçları suistimal etmişti, Davut Serhat Ferdi kankası" ifadeleri yer aldı.

 

MHK soruşturmasında Whatsapp mesajları ortaya çıktı: İsim listeleri, torpil ve tehdit

TERFİ VE GÖZLEMCİ ADAYLARI DA LİSTELENMİŞ

Soruşturma kapsamında incelenen başka bir WhatsApp yazışmasında ise "Klasmanlara Terfi Aday Çalışmamız" başlığıyla çok sayıda isimden oluşan bir listenin paylaşıldığı görüldü. Mesajlarda Bölgesel Amatör Lig'den (BAL) klasman hakemliğine, BAL'dan klasman yardımcı hakemliğine, il hakemliğinden BAL hakemliğine ve klasman hakemliğinden üst klasman hakemliğine terfi adaylarının yanı sıra gözlemci adaylarına ilişkin isimler yer aldı. 14 Temmuz 2025 tarihli başka bir yazışmada ise 10 kişilik gözlemci listesinin "Başkanım" hitabıyla gönderildiği ve "isimler bunlar okey verdiğiniz takdirde arayıp projeyi anlatacağım" denildiği görüldü. Karşı taraftan gelen yanıtların ardından listenin onaylanması halinde isimlerle görüşüleceği belirtildi.

"SINAVDAN YÜKSEK ALSINLAR İSTİYORUZ”

Soruşturma dosyasına giren WhatsApp yazışmalarında, il içinden bölgesel yardımcı hakemliğine ve bölgesel hakemliğe aday gösterilen kişilerin isimlerinin yer aldığı listelerin paylaşıldığı görüldü. 21 Aralık 2024 tarihli yazışmalarda, Ferdi Karadoruk'un hakem adaylarının lisans numarası, adı ve klasman bilgilerinin bulunduğu listelerin WhatsApp üzerinden gönderildiği tespit edildi. Yazışmalarda listelerin ardından, "Sınavdan yüksek alsınlar istiyoruz?" ifadesinin kullanıldığı görüldü. Aynı yazışmalarda "Yazılı sınavda ağırlık kitapta neye baksınlar" şeklinde soru yöneltildiği belirlendi.

 

MHK soruşturmasında Whatsapp mesajları ortaya çıktı: İsim listeleri, torpil ve tehdit

"BU LİSTE ÇOK KRİTİK ABİ" MESAJI DİKKAT ÇEKTİ

Dosyada yer alan yazışmalarda, hakem adaylarının bulunduğu iki ayrı liste hakkında da değerlendirmeler yapıldığı görüldü. Karadoruk'un attığı mesajda, "Bu gençlik davasına baş koymuş neferler olarak bunlardan biri de sensin, bu iki listeye de itirazın olacağını sanmıyorum" ifadeleri yer aldı. Yazışmaların devamında ise "Bu liste çok kritik abi" mesajının gönderildiği, ayrıca Avrupa Yakası'ndaki hakemlerin yaş ortalamasına ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı tespit edildi.

WHATSAPP YAZIŞMALARI İNCELENİYOR

Dosyada yer alan bilirkişi raporlarında, cihazlarda kayıtlı WhatsApp hesapları üzerinden gerçekleştirilen yazışmaların incelendiği, mesaj ve arama kayıtlarının rapora aktarıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında elde edilen bu yazışmaların yanı sıra müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi raporları, HTS kayıtları ve MASAK verilerinin de dosya kapsamında değerlendirildiği kaydedildi.

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