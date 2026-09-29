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Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 12:05
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 12:07

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği’nde yapılan arama sonucu 125 klasöre el konuldu!

Türk futbolunda sular durulmuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da aralarında bulunduğu 6 isim gözaltına alındı. TFFHGD’nin Üsküdar’daki genel merkezinde gerçekleştirilen aramalarda 125 klasöre el konulduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği’nde yapılan arama sonucu 125 klasöre el konuldu!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 12:05
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 12:07

’nın camiasını sarsan soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dosya kapsamında elde edilen müşteki ve tanık beyanları, uzman bilirkişi raporları ile HTS ve MASAK verilerini detaylıca inceleyen emniyet güçleri, operasyon için düğmeye bastı.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği’nde yapılan arama sonucu 125 klasöre el konuldu!

Yürütülen adli süreç çerçevesinde mercek altına alınan kritik isimler ve görevleri şöyle:

  • Ferhat Gündoğdu – Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı
  • Ferdi Karadoruk – Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) İstanbul Şubesi Başkanı
  • Ahmet Şahin – TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili
  • Yunus Yıldırım – TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Üyesi
  • Sebahattin Şahin – MHK Üyesi, TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği’nde yapılan arama sonucu 125 klasöre el konuldu!

ÜSKÜDAR’DAKİ DERNEK MERKEZİNDE GECE YARISI BASKINI

Soruşturmanın en dikkat çeken ayaklarından biri ise Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği’nin (TFFHGD) Üsküdar’da yer alan genel merkez binası oldu. Emniyet mensuplarınca adreste yapılan detaylı aramalarda; hakem sınav evrakları, kulübün ve derneğin gelir-gider tabloları ile resmi kayıtların yer aldığı 125 klasör dolusu belgeye el konularak incelemek üzere emniyete götürüldü.

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ETİKETLER
#Futbol
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#merkez hakem kurulu
#Ferhat Gündoğdu
#Ferdi Karadoruk
#Türkiye Faal Futbol Hakemleri Ve Gözlemcileri Derneği
#Spor
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