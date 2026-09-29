Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği’nde yapılan arama sonucu 125 klasöre el konuldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın futbol camiasını sarsan soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dosya kapsamında elde edilen müşteki ve tanık beyanları, uzman bilirkişi raporları ile HTS ve MASAK verilerini detaylıca inceleyen emniyet güçleri, operasyon için düğmeye bastı.

Yürütülen adli süreç çerçevesinde mercek altına alınan kritik isimler ve görevleri şöyle:

Ferhat Gündoğdu – Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı

– Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferdi Karadoruk – Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) İstanbul Şubesi Başkanı

– Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) İstanbul Şubesi Başkanı Ahmet Şahin – TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili

– TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Yunus Yıldırım – TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Üyesi

– TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Üyesi Sebahattin Şahin – MHK Üyesi, TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu

ÜSKÜDAR’DAKİ DERNEK MERKEZİNDE GECE YARISI BASKINI

Soruşturmanın en dikkat çeken ayaklarından biri ise Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği’nin (TFFHGD) Üsküdar’da yer alan genel merkez binası oldu. Emniyet mensuplarınca adreste yapılan detaylı aramalarda; hakem sınav evrakları, kulübün ve derneğin gelir-gider tabloları ile resmi kayıtların yer aldığı 125 klasör dolusu belgeye el konularak incelemek üzere emniyete götürüldü.