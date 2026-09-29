'Galatasaray'a gel' dediler, şaşkınlığını gizleyemedi: Bruno Fernandes’ten taraftara sürpriz cevap!

UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz’in Norveç’i 2-1 yendiği maçta, kulübe kenarındaki Bruno Fernandes'e seslenen bir Galatasaray taraftarı, yıldız futbolcuya "Come to Galatasaray" diye bağırdı. Duyduğu çağrı karşısında şaşıran ve tebessüm ederek cevap veren Portekizli raketin o anları sosyal medyada viral oldu. Yaz transfer döneminde sarı-kırmızılı ekibe yeşil ışık yakan ancak Manchester United'ın yüksek talepleri nedeniyle transferi gerçekleşmeyen 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon İngiliz devinde çıktığı 7 maçta 4 gol ve 1 asistlik performansıyla dikkat çekiyor.