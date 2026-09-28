Esenler'de motosiklet kaydı, kamyonetin altına girdi! O anlar kamerada

Esenler Mehmet Akif İnan Caddesi üzerinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda dengesini kaybetti ve araçla birlikte devrildi. Metrelerce sürüklenen motosikletin park halindeki kamyonetin altına girdiği anlar kameraya yansıdı.

Olay sonrası hafif yaralanan sürücü, çevredeki vatandaşların müdahalesi sonrası ayağa kalkarak yoluna devam etti.

Yaşanan o anlar çevrede kısa süreli paniğe neden olurken, sürücünün yolda sürüklenme anları ise bir dükkanın güvenlik kamerasına böyle yansıdı.