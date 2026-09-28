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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 14:41
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 14:41

Nihat Doğan'dan zor günler açıklaması! Gözyaşları içinde anlattı: Her şeyi sattım

Nihat Doğan’dan zor günler açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Pandemi döneminde ‘her şeyi sattım’ diyen Doğan, özel hayatında yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Nihat Doğan'dan zor günler açıklaması! Gözyaşları içinde anlattı: Her şeyi sattım
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 14:41
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 14:41

Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden biri olan , özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü. Asiye Acar ile Pazar Gezmesi programında hem özel hayatına dair hem de yaşadığı maddi sıkıntılara dikkat çeken açıklamalar da bulundu. Gözyaşları için pandemi döneminde her şeyini sattığını söyleyen Doğan, samimi açıklamalarıyla hayranları tarafından merak konusu oldu.

NİHAT DOĞAN'DAN ZOR GÜNLER AÇIKLAMASI!

Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Nihat Doğan, kariyerinin dışında özel hayatıyla da gündemdeki yerini alıyor. Geçtiğimiz günlerde Asiye Acar ile Pazar Gezmesi programına evinin kapılarını açan Nihat Doğan, hayatına dair bilinmeyen gerçekleri de anlattı.

Nihat Doğan'dan zor günler açıklaması! Gözyaşları içinde anlattı: Her şeyi sattım

Özellikle de belli bir dönem yaşadığı zorluklardan söz eden Nihat Doğan, 2022 yılında İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile evlenmişlerdi. Çiftin kısa bir süre sonra oğulları olmuştu. Ancak evliliğinde mutluluğu kısa süren Nihat Doğan, 2024 yılında boşanarak Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile yollarını ayırdıklarını söylemişti.

Nihat Doğan'dan zor günler açıklaması! Gözyaşları içinde anlattı: Her şeyi sattım

Oğlu ile kameralar karşısına geçen Nihat Doğan, yaşadığı zorluklarla birlikte adeta içini döktü. Program kapsamında özel hayatına dair bilinmeyenleri anlatan Doğan, zor günler geçirdiğini ve bu zor durumun ise maddi olduğunu ifade etti.

Nihat Doğan'dan zor günler açıklaması! Gözyaşları içinde anlattı: Her şeyi sattım

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

Pandemi döneminde hayatında zor zamanlar geçirdiğini ifade eden Nihat Doğan, “Pandemi döneminde 8 daire sattım. Mal mülk neden var? Zor günler için var. Bir tek ben değilim, aileme de bakıyorum. Mecbur kalıp sattım” dedi.

Nihat Doğan'dan zor günler açıklaması! Gözyaşları içinde anlattı: Her şeyi sattım

Ünlü türkücü mal varlığının zor günlerde kullanılmak olduğunu da belirterek açıklamalarına devam ederken çocukluğunda babasının da yokluğunu çok hissettiğini anlattı. Doğan, “Hayatımda babamın olmasını isterdim, babasızlığı çok hissediyorum. Ben hayatımda en çok neyin olmasını isterdim? Babamın olmasını. Keşke Rabbim her şeyi alsaydı da onu verseydi. Ben sevgisini gösterebilen bir adam değilim ama içimde taşıyorum.” ifadelerini kullandı.

Nihat Doğan'dan zor günler açıklaması! Gözyaşları içinde anlattı: Her şeyi sattım

HER ŞEYİ SATTIM

Pandemi döneminde 8 dairesini satmak zorunda kaldığını ifade eden Nihat Doğan, satış yapmasındaki amacın sadece kendisi için olmadığını ailesinin de o dönemlerde ihtiyaçlarını olduğunu söylerken gözyaşlarına hakim olamadı. Hayatına dair ilk kez bu kadar net konuşan Nihat Doğan, kişisel harcamalarında bile oldukça dikkatli olduğunu ifade etti.

Nihat Doğan'dan zor günler açıklaması! Gözyaşları içinde anlattı: Her şeyi sattım

Ünlü ismin bu açıklamaları sonrası magazin gündemine bomba gibi düşerken sosyal medyada da oldukça çok konuşuldu. Özellikle de Doğan’ın 8 dairesini satışa çıkarması olayı en çok dikkat çekip merak edilen konular arasında yer aldı.

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ETİKETLER
#nihat doğan
#Arzu Doğan
#Halk Müziği
#asiye acar
#Pazar Gezmesi
#Magazin
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