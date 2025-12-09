Menü Kapat
11°
 Dilek Ulusan

Nihat Doğan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından tehdit edildiğini belirtti

Arabesk müziğinin sevilen ismi Güllü'nün ölümüyle ilgili oklar kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e çevrilirken, Nihat Doğan da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Nihat Doğan, Güllü'nün kızı, Tuğyan Ülkem Gülter tarafından tehdit edildiğini söyledi.

09.12.2025
saat ikonu 11:42
09.12.2025
saat ikonu 12:27

'daki evinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in arkadaşına attığı mesajlar dosyada yer alırken, geçtiğimiz günlerde , Tuğyan Ülkem Gülter hakkında konuşmuştu. Tuğyan Ülkem Gülter, Nihat Doğan ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparken, Doğan son katıldığı programda ise Gülter tarafından edildiğini belirtti.

NİHAT DOĞAN: GÜLLÜ'NÜN KIZI TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER BENİ TEHDİT EDİYOR

Nihat Doğan tehdit edildiğini belirterek, “Güllü davası kapatılacakken, bunun düşme değil olduğunu söyledik diye tehdit ediliyoruz. Tuğyan beni çocuğumla tehdit ediyor. Sosyal medyada canımla tehdit ediyorlar. Birilerinin işini bozduğumuz için bu şekilde davranıyorlar. Tuğyan ‘Bize acımızı yaşatmadınız’ diyor ama sosyal medyasında annesiyle bir fotoğrafı bile yokken benim fotoğrafımı koyup bana mektup yazmış. Bu, suçluluk psikolojisinin bir yansıması. Ben bu olayı yaptıklarına inanıyorum artık. Güllü düşmedi, atıldı” dedi.

Nihat Doğan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından tehdit edildiğini belirtti

NİHAT DOĞAN CANLI YAYINDA KENDİSİNİ TEHDİT EDENLERE SESLENDİ

Geçtiğimiz günlerde canlı yayında konuşan Nihat Doğan, kendisini kurye aracılığıyla tehdit ettiklerini belirterek, "Bağcılar'da benim 500 tane yeğenim var. Oğlum siz manyak mısınız bana gider yapıyorsunuz? Gece yataklarınıza girer kabus olurum. Ölmeyi bayılmak mı zannediyorsunuz?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Nihat Doğan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından tehdit edildiğini belirtti
