11°
Geçtiğimiz haftalarda Asena Keskinci'nin Evrim Akın'dan şiddet gördüğünü iddia etmesinin ardından Bez Bebek ve Alemin Kıralı oyuncularının da paylaşımları dikkat çekti. Basın toplantısı düzenleyerek hakkındaki iddiaları yalanlayan Evrim Akın, dün yayınladığı yeni programında Asena Keskinci'ye ateş püskürdü.

Birkaç hafta önce Asena Keskinci'nin Bez Bebek setinde Evrim Akın'dan ve gördüğünü iddia etmesiyle magazin gündemi karıştı. Bir süre sessizliğini koruyan Evrim Akın, kendi programında Asena Keskinci konusu açılınca yine gözyaşlarına boğularak 'Seni Allah affetsin' çıkışında bulundu.

EVRİM AKIN'DAN ASENA KESKİNCİ'YE SERT ÇIKIŞ

Dün akşam yeni programının ilk bölümünü yayınlayan Evrim Akın, Bez Bebek dizisindeki rol arkadaşı Asena Keskinci'nin hakkında söylediği iddialarla ilgili konuştu. Akın, 'Ben onları Allah'a havale ettim. Affedemiyorum diyordum başlarda ama diyorum ki artık; Seni Allah affetsin! Gerçekten Allah affetsin. Hepinizi' diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Evrim Akın kendi programında Asena Keskinci'ye sert çıktı! Gözyaşlarına boğuldu

ASENA KESKİNCİ'NİN EVRİM AKIN İDDİASI GÜNDEMİ SARSTI

Asena Keskinci sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, o dönem çocuk oyuncu olduğu dizide başrol oyuncusu tarafından ilk şiddetine maruz kaldığını belirtti. İsim vermeden çocuk oyuncu olarak yer aldığı dizideki başrol kadın oyuncu hakkında konuşan Asena Keskinci, "Dizide herkesle tartışıyor, herkesle kavgalı. Biz sette iki çocuğuz bize de takmış sette kafayı. Bu kadın beni köşelerde sıkıştırıyor. 'Senin annenle baban boşanıyor. Ben şimdi seni bu diziden attırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?" diyerek kötü kötü konuşuyor." diyerek çok konuşulacak iddialarda bulundu.

Evrim Akın kendi programında Asena Keskinci'ye sert çıktı! Gözyaşlarına boğuldu

Evrim Akın'dan şiddet gördüğünü iddia eden Asena Keskinci, "Şimdi şiddet kısmına geliyorum. Aynı kadın çaktırmadan bizim yanımıza geliyor ve saçımızı çekiyor, etimizi çimdikliyor ve sürekli "Bir daha çocuklu işte çalışmayacağım yeter' filan diyor." dedi.

