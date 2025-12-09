Tayyar Taylan Öz' "Aylık kazancım 100 bin TL" dedi, Özlem Altınok Öz sosyal medyada kilo kilo altınlarını sergiledi

Daha önce kara para iddiasıyla gündeme gelen ve yargılanan Tayyargil ailesi, yeniden sosyal medyanın gündemine girdi. Sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Tayyargil çifti "Aylık kazancım 100 bin TL" derken, kilo kilo altınlarla çektiği video tepki topladı.

ÖZLEM ALTINOK ÖZ KİLO KİLO ALTINLARINI SERGİLEDİ

Fenomen Özlem Altınok Öz, sosyal medyada yayınladığı video ile sosyal medyanın gündemine yerleşti. Araba kullanırken çektiği videoyu yayınlayan Öz, kilo kilo altınlarını sergiledi.

Kara para iddiası ile yargılanan sosyal medya fenomeni ailenin şirketine kayyum atanmış, kayyum kararı daha sonra kaldırılmıştı.

TAYYAR TAYLAN ÖZ "AYLIK GELİRİM 100 BİN TL" DEMİŞTİ

Aileden Tayyar Taylan Öz ise mahkemede aylık 100 bin TL kazandığını, doktor olarak çalışırken pandemi sürecinde eşiyle sosyal medya paylaşımları yaptıklarını anlatmıştı.