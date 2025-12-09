Mustafa Sandal'a eski eşi Emina Jahoviç'ten dava! "Kaçınılmaz oldu"

90'lı yıllara damga vuran Mustafa Sandal, 2008 yılında yılında evlendiği Emina Jahoviç'ten 2018 yılında boşandı. İki çocukları bulunan çift sık sık nafaka sebebiyle karşı karşıya geliyor. Emina Jahoviç'ten eski eşi Mustafa Sandal'a bir dava daha geldi.

MUSTAFA SANDAL İLE EMINA JAHOVIÇ'İN BOŞANMA PROTOKOLÜ GÜNDEM OLMUŞTU

Mustafa Sandal ile Emina Jahoviç 2018 yılında anlaşmalı olarak boşandı. İkili arasında yapılan protokole göre; iki çocuğun velayeti anneye verildi. Çiftin Beykoz'daki evleri satılıp 2 milyon dolar Jahoviç'e verilirken 500 bin dolar ise çocukların eğitimi için harcanacaktı.

Sandal, eski eşine Sırbistan'dan konut satın alacak ve nafaka ödeyecekti. Ayrıca Jahoviç istediği zaman, çocukları ve kendisi için Mustafa Sandal araç da kiralayacaktı.

EMINA JAHOVIÇ, ESKİ EŞİ MUSTAFA SANDAL İÇİN MAHKEMENİN YOLUNU TUTTU

Sık sık nafaka konusunda karşı karşıya gelen ikiliden Emina Jahoviç, geçtiğimiz günlerde İstanbul Aile Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Jahoviç mahkemeye sunduğu dilekçesinde Mustafa Sandal'ı boşanma protokolündeki bazı hususları yerine getirmemekle suçladı.

Jahoviç sunduğu dilekçede eski eşine dava açmasının kaçınılmaz olduğunu çünkü Sandal'ın kendisine ödemesi gereken nafakaları aksattığını, araba kiralama yükümlülüğünü yerine getirmediğini belirtti.