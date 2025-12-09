Danla Biliç sırtından çıkarılan dolgu malzemesini paylaştı! Takipçilerini uyardı

YouTube'da makyaj videolarıyla ün kazanan fenomen Danla Bilic, son dönemde yaptırdığı estetik operasyonlarıyla gündemden düşmüyor. 5. Kez ameliyat masasına yatan Danla Biliç, vücudundan çıkan dolguyu da paylaştı.

DANLA BİLİÇ 5. KEZ AMELİYAT OLDU

Üç yıl önce kalça dolgusu estetiği yaptıran Bilic, bu işlemin ardından dolgunun tüm vücuduna yayıldığını belirterek, adeta "ölümden döndüğünü" açıklamıştı. Dün tekrar ameliyat olan Danla Biliç sosyal medya hesabından belirtmişti. "Kalça dolgusu asla yaptırmayın" diyerek herkesi uyarmıştı.

DANLA BİLİÇ TAKİPÇİLERİNİ UYARDI

Danla Bilic, vücudundan çıkarılan dolguyu da paylaşarak, "Arada bir dm kutuma hala aquafilling yaptıracağım senin yüzünden korkuyorum mesajları geliyordu. Alın size 5. ameliyatımda vücudumdan çıkan madde. Böbreklerime ulaşmışlardı, sırtımda, bacaklarımda daha da bir şey demeyeceğim cahil cesaretinden başka bir şey değildi." dedi.