Tanınmamak için etek giydiler ama fayda etmedi: Kastamonu’da silahlı saldırı kamerada

Kastamonu'da bir iş yeri tanınmamak için kapişonlu mont ve etek giyen şahıslar kurşunlandı. Olaya ilişkin inceleme başlatan Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takip neticesinde olayı gerçekleştirilen şüpheliler tespit etti. Dört ayrı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.