Annesiyle tartışan kız öfkesini İETT durağından çıkardı: Kaldırım taşıyla saldırdı

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İstanbul
Arnavutköy’de gece saatlerinde annesiyle tartıştıktan sonra öfkelenen Buse Nur Y., eline aldığı kaldırım taşıyla İETT otobüs durağının camını kırdı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri şüpheliyi yakaladı. Çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen Buse Nur Y.’nin, "kamu malına zarar verme" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.