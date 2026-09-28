Ankara’da spor salonu kavgası: 1 kişinin öldüğü silahlı saldırı kamerada

Ankara’nın Çankaya ilçesinde, spor salonunun devri nedeniyle aralarında alacak meselesi bulunan iki grup telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından 37 yaşındaki Taner Aksoy (37), 31 yaşındaki Kenan B. ve 37 yaşındaki Bahattin Ş. spor salonuna gitti. Üç kişinin otomobille spor salonunun önüne gelmesinin ardından salonun yeni sahibi 41 yaşındaki Halil T., park halindeki cipin arka koltuğundan aldığı pompalı tüfekle araçtan inen kişilere ateş açtı. Diğer tarafın da tabancayla karşılık vermesi üzerine silahlı çatışma çıktı. Açılan ateş sonucu Taner Aksoy hayatını kaybederken, Kenan B. yaralandı. Yaşanan silahlı çatışma sırasında çevrede hareketlilik yaşandığı da güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.