Otomobil ile motosiklet çarpıştı, sürücü taklalar attı

Adana’nın Kozan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak ile Sarıcı Sokak’ın kesiştiği yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Ö. yönetimindeki otomobil ile 17 yaşındaki Selçuk K. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü Selçuk K. yaralandı. Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Selçuk K., burada yapılan müdahalenin ardından durumunun ağır olması nedeniyle Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi’ne sevk edildi.