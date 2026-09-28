Yağmur yolları kayganlaştırdı: Virajı alamayan kamyonet zor anlar yaşadı

Çankırı-Ankara karayolunda seyir halindeki kamyonet, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak kontrolden çıktı. Sürücünün tüm çabasına rağmen ıslak yolda kaymaya başlayan kamyonet, spin attı. Kamyonet daha sonra bariyerlere çarparak durabildi. Yaralananın olmadığı aza anı ise aynı istikamette seyir halinde olan bir otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.