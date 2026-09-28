Zeytinburnu’nda akraba dehşeti: 3 çocuk babası adamı çekiç ve sopalarla darp ettiler

İstanbul Zeytinburnu’nda 3 çocuk babası 26 yaşındaki Bedir El Hac alacak meselesi nedeniyle bir süredir sorun yaşadığı abisinden gelen telefon üzerine konuşmak için aynı zamanda apartman görevlisi olarak da yaşadığı evden aşağı indi. Bu sırada olay yerinde bulunan abi M.E.H. ve çocukları geldikleri araçlardan inerek 26 yaşındaki amcalarını çekiçle ve sopalarla darp etti. Olay yerinde uzun bir süre darp edilen adamı çevredeki bir motokurye güçlükle kurtardı. Hastaneye kaldırılan Bedir El Hac'ın kafasına 12 dikiş atılırken parmağında bir kırık ve elinde de çatlak tespit edilirken, dehşet dolu darp anları güvenlik kameralarına yansıdı.