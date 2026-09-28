Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

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HABERİN ÖZETİ YKS ek tercih sonuçları açıklandı ÖSYM, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 2026-2027 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar ek yerleştirme sonuçlarına 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

ÖSYM'nin internet adresindeki duyuruya göre, 2026-YKS sonuçlarına göre 2026-2027 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.