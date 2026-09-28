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Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 15:44
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 16:20

YKS ek tercih sonuçları açıklandı

Son dakika haberi: ÖSYM, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih sonuçlarını açıkladı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin web sitesinde bulunan sonuç ekranından sorgulayabilecek.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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YKS ek tercih sonuçları açıklandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 15:44
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 16:20

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 

HABERİN ÖZETİ

YKS ek tercih sonuçları açıklandı

Bilgi Okunma süresi 10 saniyeye düşürüldü.
ÖSYM, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
2026-2027 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar ek yerleştirme sonuçlarına 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Bilgi Okunma süresi 10 saniyeye düşürüldü.

ÖSYM'nin internet adresindeki duyuruya göre, 2026-YKS sonuçlarına göre 2026-2027 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. 

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#ÖSYM
#Adaylar
#Aday Şifresi
#T.c. Kimlik Numarası
#Eğitim
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