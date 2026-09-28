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Gündem
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 15:11
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 15:11

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı

Sağanak yağışın etkisi altına giren İstanbul'da vatandaşlara peş peşe uyarılar geliyor. TGRT Haber'e ekranlarında Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, sel ve su baskınlarına karşı İstanbulluları uyarı. Macit, özellikle salı ve çarşamba gününe dikkat çekti. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 15:11
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 15:11

Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava 'u etkisi altına aldı. Yağışların günlerce devam edecek olması nedeniyle İstanbullulara yetkililerden peş peşe uyarılar geldi.

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı

'nün ardından ve de megakentte yaşayan vatandaşları kuvvetli sağanak yağışa karşı uyardı.

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı

METEOROLOJİ UZMANI UYARDI

İstanbullular için bir uyarı da TGRT Haber'e ekranlarında Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit'ten geldi.

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı

SALI VE ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT

Kuvvetli yağışların yer yer 50-100 kiloyu bulacağını söyleyen Macit, "Dolayısıyla sel ve su baskınları yaşanabilir. Bu konuda salı ve çarşamba günü İstanbulluların dikkatli olmaları gerekiyor. Hava sıcaklığı da 21-22 derece civarında mevsim normallerinin altında seyredecek" dedi.

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#İstanbul
#meteoroloji genel müdürlüğü
#Akom
#İstanbul Valiliği
#Abdullah Macit
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