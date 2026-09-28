İstanbullular dikkat! Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı

Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava İstanbul'u etkisi altına aldı. Yağışların günlerce devam edecek olması nedeniyle İstanbullulara yetkililerden peş peşe uyarılar geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ardından AKOM ve İstanbul Valiliği de megakentte yaşayan vatandaşları kuvvetli sağanak yağışa karşı uyardı.

METEOROLOJİ UZMANI UYARDI

İstanbullular için bir uyarı da TGRT Haber'e ekranlarında Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit'ten geldi.

SALI VE ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT

Kuvvetli yağışların yer yer 50-100 kiloyu bulacağını söyleyen Macit, "Dolayısıyla sel ve su baskınları yaşanabilir. Bu konuda salı ve çarşamba günü İstanbulluların dikkatli olmaları gerekiyor. Hava sıcaklığı da 21-22 derece civarında mevsim normallerinin altında seyredecek" dedi.