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Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 15:43
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 15:43

KYK ek yurt başvuru tarihi 2026-2027! GSB KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK ek yurt başvuru tarihleri, ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla beraber gündem oldu. Merkezi yerleştirmelerin ardından binlerce öğrenci devlet yurtlarında konaklamaya hak kazanırkan gözler ek yurt başvuru takvimine çevrildi. Özellikle şehir dışında eğitim almaya hazırlanan öğrenciler, KYK yurt durumlarına göre özel yurda veya ev kiralamaya yönelenecek. KYK ek yurt başvuruları, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle beraber alınacak. Şehit eşi, çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşi, gazi ve gazi çocukları ile diğer şartları sağlayan adaylar ücretsiz olarak yurlarda konaklayabilecek.

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Editor
 Fuat İğci
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KYK ek yurt başvuru tarihi 2026-2027! GSB KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 15:43
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 15:43

ek yurt başvuru işlemleri için geri sayım başladı. Merkezi yerleştirmede üniversite kazanamayan binlerce aday ek yerleştirmeyle beraber üniversite eğitimi almaya hak kazandı. Devlet tarafından öğrencilere sağlanan yurt imkanından yararlanmak isteyen adaylar ise ek başvurura odaklandı. Ek yurt başvurularından ek kontenjan, yatay ve dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü eğitim ve normal öğrenim süresini tamamlayan adaylar ile beraber af kapsamında yeniden öğrenim hakkı kazanan adaylar yararlanabilecek. Peki GSB 2026-2027 KYK ek yurt başvuru tarihi ne zaman? İşte, başvurulara ilişkin son durum…

KYK EK YURT BAŞVURULARI 2026-2027 NE ZAMAN?

ek yerleştirme sonuçları son dakika açıklandı. Ek yerleştirmeyle beraber toplam 100 bin 738 boş kontenjandan 44 bin 974’ü soldu. henüz KYK ek yurt başvuru takvimini duyurmadı. Geçtiğimiz yıl başvuru işlemleri 15-17 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Bu yılda benzer şekilde KYK ek yurt başvurularının Ekim ayının ikinci haftası başlaması bekleniyor.

KYK ek yurt başvuru tarihi 2026-2027! GSB KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK EK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?


Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ek yurt başvurularından  Ek kontenjan, yatay ve dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü eğitim, normal öğrenim süresini tamamlayamayan (artık yıl), bir yükseköğretim programından mezun olarak ikinci üniversitesine devam eden, af kapsamında yeniden öğrenim hakkı kazanan ve Senato kararı doğrultusunda YÖKSİS'te aktif görünen öğrencilerin yurt başvuruları ilerleyen tarihlerde Yükseköğretim Kurumu takvimiyle uyumlu olarak, kayıtlarının tamamlanmasını takiben kapısı üzerinden yapabilecek.

KYK ek yurt başvuru tarihi 2026-2027! GSB KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak?


 

KYK EK YURT BAŞVURU EKRANI 2026-2027

KYK ek yurt başvuru işlemleri internet üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. EK yerleştirmeyle üniversite kazanan adaylar belirlenen tarihlerde T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle beraber yurt müracaatında bulunabilecek. Başvuru formunda yer alan kişisel, ekonomik ve sosyal durum bilgilerini eksiksiz şekilde dolduran öğrenciler, başvurularını gerçekleştirecek.

KYK ek yurt başvuru tarihi 2026-2027! GSB KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
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#E-Devlet
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#KYK
#gençlik ve spor bakanlığı
#Yöksİs
#Eğitim
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