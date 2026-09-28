KYK ek yurt başvuru tarihi 2026-2027! GSB KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK ek yurt başvuru işlemleri için geri sayım başladı. Merkezi yerleştirmede üniversite kazanamayan binlerce aday ek yerleştirmeyle beraber üniversite eğitimi almaya hak kazandı. Devlet tarafından öğrencilere sağlanan yurt imkanından yararlanmak isteyen adaylar ise ek başvurura odaklandı. Ek yurt başvurularından ek kontenjan, yatay ve dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü eğitim ve normal öğrenim süresini tamamlayan adaylar ile beraber af kapsamında yeniden öğrenim hakkı kazanan adaylar yararlanabilecek. Peki GSB 2026-2027 KYK ek yurt başvuru tarihi ne zaman? İşte, başvurulara ilişkin son durum…

KYK EK YURT BAŞVURULARI 2026-2027 NE ZAMAN?

YKS ek yerleştirme sonuçları son dakika açıklandı. Ek yerleştirmeyle beraber toplam 100 bin 738 boş kontenjandan 44 bin 974’ü soldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı henüz KYK ek yurt başvuru takvimini duyurmadı. Geçtiğimiz yıl başvuru işlemleri 15-17 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Bu yılda benzer şekilde KYK ek yurt başvurularının Ekim ayının ikinci haftası başlaması bekleniyor.

KYK EK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ek yurt başvurularından Ek kontenjan, yatay ve dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü eğitim, normal öğrenim süresini tamamlayamayan (artık yıl), bir yükseköğretim programından mezun olarak ikinci üniversitesine devam eden, af kapsamında yeniden öğrenim hakkı kazanan ve Senato kararı doğrultusunda YÖKSİS'te aktif görünen öğrencilerin yurt başvuruları ilerleyen tarihlerde Yükseköğretim Kurumu takvimiyle uyumlu olarak, kayıtlarının tamamlanmasını takiben e-Devlet kapısı üzerinden yapabilecek.





KYK EK YURT BAŞVURU EKRANI 2026-2027

KYK ek yurt başvuru işlemleri internet üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. EK yerleştirmeyle üniversite kazanan adaylar belirlenen tarihlerde T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle beraber yurt müracaatında bulunabilecek. Başvuru formunda yer alan kişisel, ekonomik ve sosyal durum bilgilerini eksiksiz şekilde dolduran öğrenciler, başvurularını gerçekleştirecek.