BİM 2-6 Ekim aktüel ürünler kataloğu 2026! Çeyiz seti, elektrikli ısıtıcı, televizyon, midi fırın ve karaoke seti geliyor

BİM’de yeni haftada yepyeni indirimler müşterilere özel fiyatlarla reyonlarda yerini almaya hazırlanıyor. Midi fırından, retro radyoya, oyun konsolundan, karaoke setine, saç kurutma makinesinden, yazı tahtasına onlarca farklı ürün BİM 2-6 Ekim aktüel kataloğunda yerini aldı. Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 6.490 TL olurken Saç Düzleştirici 1.190 TL, Büyük Boy Yazı Tahtası 499 TL, Hoparlörlü Telefon Tutucu 399 TL, Erkek Vücut Bakım Tıraş Makinesi 790 TL, Profesyonel Saç Kurutma Makinesi 1.190 TL olacak. 65 İnç Frameless 4K Ultra HD Qled Televizyon ise 27.500 TL olurken özellikleri farklılık gösteren 32 İnç Full HD Qled Android Televizyon ise 10.900 TL’den satılacak. BİM’de oyuncak mutfak seti 999 TL, Katlanır Masa 679 TL’den raflarda olacak. Peki BİM’de bu cuma neler var? İşte, BİM 2-6 Ekim aktüel kataloğu fiyat listesi….

BİM 6 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026

Ayçiçek Yağı 5 L - 449 TL

Kurabiye & Krema Aromalı Protein Tozu 750 g - 1500 TL

Bebek Bezi Mega Fırsat Paketi 80'li X Large - 549 TL

Bebek Bezi Mega Fırsat Paketi 128'li Maxi - 549 TL

Bebek Bezi Mega Fırsat Paketi 100'lü Junior - 549 TL

Şeftali Aromalı Kolajen 250 g - 449 TL

Toz Deterjan 9 kg - 399 TL

Aromasız Kreatin 350 g - 399 TL

Çikolata Aromalı Pirinç Kreması 1,5 kg - 369 TL

Omega 3 - 349 TL

Fındık Kreması Çeşitleri 315 g - 329 TL

Tahin 300 g - 315 TL

Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı - 299 TL

Karışık Meyve Aromalı Pre-Supreme 210 g - 299 TL

Bulaşık Makinesi Kapsül - 279 TL

Tuvalet Kağıdı - 265 TL

Ultra Çamaşır Suyu 5 L - 259 TL

Ekonomik Pilavlık Pirinç 5 kg - 249 TL

Günlük Güneş Koruyucu Krem 40 ml - 245 TL

Yüz Bakım Serumu 30 ml - 225 TL

Magnezyum - 219 TL

Siyah Zeytin 2 kg - 215 TL

Parfüm 100 ml - 209 TL

Micellar Makyaj Temizleme Suyu 400 ml - 199 TL

Charmlı Tarak - 199 TL

B12 - 199 TL

Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L - 199 TL

Aynalı Kutulu Mini Makyaj Fırçası Seti - 195 TL

Şampuan 300 ml - 189 TL

Kağıt Havlu - 185 TL

Çizik Yeşil Zeytin 1 kg - 179 TL

Sıvı Bulaşık Deterjanı 4 kg - 179 TL

Diş Macunu + Diş Fırçası Seti - 175 TL

Büyük Mum - 169 TL

Yüz Temizleme Jeli 150 ml - 159 TL

Ton Balığı 3x140 g - 149 TL

Ekonomik Ayçiçek Yağı Ton - 149 TL

Nohut 2,5 kg - 140 TL

Tuvalet Temizleme Tableti - 139 TL

Helva Çeşitleri 200 g - 139 TL

Hijyenik Ped Gece - 139 TL

Şampuan Çocuk 500 ml - 129 TL

Protein Pankek 200 g - 129 TL

Sıvı Çamaşır Deterjanı 1480 ml - 129 TL

Kakaolu Krema 650 g - 125 TL

Kırmızı Mercimek 2,5 kg - 114 TL

Hindistan Cevizi Yağlı Islak Mendil 3x90'lı - 109 TL

El Kremi 50 ml + Krem + Törpü - 109 TL

Tagliatelle Makarna 500 g - 109 TL

Lip Balm - 109 TL

Geleneksel Çilek Reçeli 1 kg - 99.5 TL

Küçük Mum - 99 TL

Çekirdeksiz Hurma 250 g - 99 TL

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER MARKET KATALOĞU 4 EKİM 2026

65 Inç Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV - 27500 TL

32 İnç Full HD QLED Android TV - 10900 TL

A16 Cep Telefonu 4GB/128GB - 10900 TL

Çeyiz Seti - 8990 TL

Şömine Görünümlü Elektrikli Isıtıcı - 7900 TL

Toz Torbasız Süpürge - 6990 TL

Power X Şarjlı Süpürge - 6990 TL

Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi - 6490 TL

Saç Şekillendirici Set - 3990 TL

Mikrodalga Fırın - 3990 TL

Buharlı Ütü Azur - 2790 TL

Mini Fırın 35 Litre - 2490 TL

Kablolu Dikey Süpürge - 2290 TL

XL Çay Makinesi - 2190 TL

Chef's Pro Mega Blender Set - 2190 TL

Türk Kahve Makinesi - 1790 TL

Spinmix Doğrayıcı - 1490 TL

Su Isıtıcı - 1390 TL

Saç Düzleştirici - 1190 TL

Noble AC Motor Profesyonel Saç Kurutma - 1190 TL

Retro Oyun Konsolu - 999 TL

Retro Nostaljik Radyo - 999 TL

Oyuncak Mutfak Seti - 999 TL

Chef's El Mikseri - 990 TL

Erkek Vücut Bakım Tıraş Makinesi - 790 TL

Katlanır Masa ~40x60cm - 679 TL

Oyuncak Güzellik Valizi - 679 TL

İki Mikrofonlu Karaoke Set - 599 TL

LCD Yazı Tahtası Büyük Boy - 499 TL

Dekoratif 2 Katlı Hasır Sepet - 459 TL

Hoparlörlü Telefon Tutucu - 399 TL

Gold Çiçekli Fotoğraf Çerçevesi - 399 TL

Dekoratif Duvara Asılabilir Sepet - 399 TL

Buzlu Cam Dekoratif Gaz Lambası - 399 TL

Üçlü Arabalar - 329 TL

Çocuk Etkinlik Arşiv Çerçevesi - 299 TL

Taşıma Çantalı Evcil Hayvanım - 279 TL

Dekoratif Hasır Ürün Çeşitleri - 199 TL

2 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU VE FİYAT LİSTESİ

24 Parça Desenli Rimli Porselen Yemek Takımı - 3190 TL

Premium Ütü Masası - 2350 TL

30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı - 1890 TL

Wondero Otomatik Temizlik Seti - 1490 TL

Alüminyum Kurutmalık - 1490 TL

Derin Tencere ~24 cm - 1390 TL

Karnıyarık Tencere ~26 cm - 1390 TL

Çaydanlık - 1290 TL

Çelik Karnıyarık Tencere ~24 cm - 949 TL

Tava ~26 cm - 949 TL

Çelik Derin Tencere ~22 cm - 949 TL

Çift Kişilik Dijital Baskılı Nevresim Seti - 899 TL

Sahan ~20 cm - 849 TL

Kadın Pijama Takımı - 829 TL

Kapaklı Çelik Sahan ~20 cm - 799 TL

Erkek Patlı Pijama Takımı - 749 TL

Çift Kişilik Deluxia Battaniye - 749 TL

Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan ~195x215 cm - 599 TL

2'li Kapitoneli Banyo Paspas Seti - 549 TL

Blackout Süet Fon Perde - 519 TL

Kek Kalıbı ~26 cm - 499 TL

Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan ~155x215 cm - 499 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez - 499 TL

Bambu Dikdörtgen Çamaşır Sepeti - 479 TL

Döner Standlı Cam Baharatlık Seti - 449 TL

Deluxe Şef Bıçağı ~32 cm - 399 TL

Çelik Çok Amaçlı Süzgeç - 399 TL

Bubble Tüylü Papas ~60x90 cm - 399 TL

Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez - 399 TL

Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf - 379 TL

12 Parça Odin Çay Seti - 349 TL

Deluxe Mutfak Bıçağı ~28 cm - 349 TL

Deluxe Meyve Bıçağı - 349 TL

Banyo Seti - 329 TL

Balıksırtı Desen Bambu Kesme Tahtası Çeşitleri - 329 TL

Diamond Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı - 299 TL

Diamond Ayaklı Su Bardağı - 299 TL

Rimli Desenli Kahve Fincan Takımı ~90 ml - 279 TL

Çizgili Kaşıklı Baharatlık Seti - 279 TL

Lüx Kapitoneli Yastık ~50x70 cm - 279 TL

Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf - 259 TL

Renkli Desenli Cam Meyvelik ~30 cm - 239 TL

Pedallı Çöp Kovası ~10 L - 239 TL

Gravürlü Cam Şekerlik/Lokumluk ~700 ml - 209 TL

Kapaklı Hasır Organizer Çeşitleri - 199 TL

Koltuk Örtüsü ~170x310 cm - 199 TL

Masa Örtüsü ~150x200 cm - 199 TL

Yastık Kılıfı ~50x70 cm - 189 TL

Yüz Havlusu ~50x90 cm - 179 TL

Ayak Havlusu ~50x70 cm - 179 TL

Pvc Masa Örtüsü ~140x180 cm - 169 TL

Fiyonk Aksesuarlı Terlik Kadın - 159 TL

Tek Fiyat Çelik Servis Ürünleri - 159 TL

Boxer Erkek - 149 TL

Dantelli Bato Külot ve Atlet Seti - 149 TL

Çok Amaçlı Sepet ~12 L - 149 TL

Soket Çorap Erkek - 149 TL

Atlet Erkek - 149 TL

Ekose Desenli Gondol Terlik Erkek - 129 TL

Clip Saklama Kabı Seti - 129 TL

Gravürlü Cam Çerezlik ~140 ml - 129 TL