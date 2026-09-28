Bartın-Karabük yolunda feci kaza: Yolcu minibüsü ile tır çarpıştı, sürücü hayatını kaybetti, 11 yaralı

Bartın-Karabük kara yolu Yenihan mevkisinde meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre, Karabük'ten hareket eden Hakkı Özdemir idaresindeki 78 ST 967 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen İ.Y. yönetimindeki 41 ARC 440 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüste bulunan yolcular yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde minibüs sürücüsü Hakkı Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 11 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.