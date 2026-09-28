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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 18:28
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 18:28

Bartın-Karabük yolunda feci kaza: Yolcu minibüsü ile tır çarpıştı, sürücü hayatını kaybetti, 11 yaralı

Bartın-Karabük kara yolunun Yenihan mevkisinde yolcu minibüsü ile tırın kafa kafaya çarpışması sonucu feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazada minibüs sürücüsü Hakkı Özdemir hayatını kaybederken, araçta bulunan 11 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 18:28
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 18:28

Bartın-Karabük kara yolu Yenihan mevkisinde meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre, Karabük'ten hareket eden Hakkı Özdemir idaresindeki 78 ST 967 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen İ.Y. yönetimindeki 41 ARC 440 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüste bulunan yolcular yaralandı. Kazanın 'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bartın-Karabük yolunda feci kaza: Yolcu minibüsü ile tır çarpıştı, sürücü hayatını kaybetti, 11 yaralı

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde minibüs sürücüsü Hakkı Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 11 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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ETİKETLER
#polis
#112 acil çağrı merkezi
#İ.y.
#Bartın Karabük Kara Yolu
#Hakkı Özdemir
#Yenihan
#3. Sayfa
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