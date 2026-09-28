Gelinim Mutfakta’da haftanın ilk gününde çeyrek altın mücadelesi başladı. Gelinler, hazırladıkları tabaklarla kayınvalidelerden ve sunucudan en yüksek puanı almak için mutfaktaki hünerlerini sergiledi. Günün sonunda yapılan değerlendirmelerin ardından 28 Eylül Gelinim Mutfakta günün birincisi Tuğba oldu. 19 puan alan Tuğba, çeyrek altının da sahibi oldu. Peki 28 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl oldu? İşte günün puanları ve yarışmanın sonucu...

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HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 28 Eylül puan durumu ve günün kazananı Gelinim Mutfakta yarışmasının 28 Eylül gününde çeyrek altını kazanan isim Tuğba oldu. Tuğba, aldığı 19 puanla günün birincisi olarak çeyrek altının sahibi oldu. Günün puan durumunda Yeşim 16, Cemile 13 ve Beyza 9 puan aldı. Daha önce programda yarışan Beyza ve Ayten Hanım yeniden yarışmaya katıldı.

GELİNİM MUTFAKTA 28 EYLÜL GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da 28 Eylül 2026 Pazartesi günü günün birincisi Tuğba oldu. Hazırlanan yemeklerin ardından yapılan puanlamada en yüksek puanı alan Tuğba, haftanın ilk çeyrek altınının da sahibi oldu. Tuğba, gün sonunda toplam 19 puana ulaşarak rakiplerini geride bıraktı.

GELİNİM MUTFAKTA 28 EYLÜL PUAN DURUMU NASIL?

Gelinim Mutfakta'da 28 Eylül 2026 Pazartesi günü yayınlanan bölümün ardından günün puan durumu belli oldu. Haftanın ilk gününde yarışmacılar, hazırladıkları tabaklarla kayınvalidelerin ve sunucunun karşısına çıktı. Günün sonunda yapılan değerlendirmelerin ardından en yüksek puanı alan isim Tuğba oldu. Tuğba, aldığı 19 puanla 28 Eylül Pazartesi gününün birincisi olarak çeyrek altının da sahibi oldu. Yarışmacıların puanları gün sonunda belli olurken, haftanın ilk gününde çeyrek altın mücadelesi de böylece sonuçlandı. Gelinim Mutfakta’da haftanın kalan günlerinde yarışmacıların alacağı puanlar ve puan tablosundaki değişim ise merakla takip edilecek.

28 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu:

Tuğba: 19 puan

Yeşim: 16 puan

Cemile: 13 puan

Beyza: 9 puan

GELİNİM MUTFAKTA’YA YENİ GELEN YARIŞMACI KİM?

Gelinim Mutfakta'da Beyza ve Ayten Hanım yeniden yarışmada yer aldı. Daha önce programda mücadele eden ikilinin dönüşü izleyicilerin dikkatini çekti. Beyza ve Ayten Hanım’ın yeniden mutfakta yer almasıyla birlikte yarışmadaki rekabet de farklı bir boyut kazandı. Eski yarışmacıların programa neden geri döndüğü ve yarışmada ne kadar süre yer alacağı ise merak konusu oldu.

Gelinim Mutfakta’da haftanın ilk gününde çeyrek altın mücadelesi sonuçlanırken, Tuğba aldığı 19 puanla günün birincisi oldu. Beyza ve Ayten Hanım’ın yeniden yarışmada yer almasıyla birlikte gözler haftanın kalan bölümlerine çevrildi. Yarışmacıların alacağı puanlar ve çeyrek altın mücadelesinin nasıl şekilleneceği izleyiciler tarafından takip edilecek.