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Medya
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 17:33
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 17:33

Gelinim Mutfakta'da kim elendi bu hafta? 25 Eylül Gelinim Mutfakta'da veda eden gelin

Kanal D ekranlarının sevilen programı Gelinim Mutfakta'da bu hafta en düşük puanı alan gelin yarışmaya veda etti. Haftanın birincisi Cemile olurken, 10 altın bileziğin sahibi oldu.

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Editor
 Gonca Işık
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Gelinim Mutfakta'da kim elendi bu hafta? 25 Eylül Gelinim Mutfakta'da veda eden gelin
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 17:33
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 17:33

'in sunumu ile ekranlara gelen 'da haftanın finalinde elenen ve kazanan belli oldu. Haftanın puan durumuna göre veda eden gelin...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ BU HAFTA?

Aslı Hünel'in sunumu ile ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'da hafta içi yemek yapıp puan alan gelinler arasında en yüksek puanı alan , 10 altın bileziğin sahibi oldu.

Gelinim Mutfakta'da kim elendi bu hafta? 25 Eylül Gelinim Mutfakta'da veda eden gelin

Haftanın en düşük puanını alarak veda eden ise oldu. Tüm hafta boyunca aldıkları puanlar toplandığında en düşük puan Gonca'nın oldu.

Gelinim Mutfakta'da kim elendi bu hafta? 25 Eylül Gelinim Mutfakta'da veda eden gelin

GELİNİM MUTFAKTA'DA VEDA EDEN GELİN 

Kayınvalidelerin verdiği puanlar sonucunda en yüksek puanı alan 10 altın bileziğin sahibi olurken, en düşük puanı alan yarışmaya veda etti. Yeni katılan yarışmacı Gonca, bu hafta elenen isim oldu.

Gelinim Mutfakta'da kim elendi bu hafta? 25 Eylül Gelinim Mutfakta'da veda eden gelin

GELİNİM MUTFAKTA 25 EYLÜL PUAN DURUMU

CEMİLE: 11 - 79

YEŞİM: 17 - 71

TUĞBA: 16 - 69

GONCA: 12 - 56

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#Gonca
#Aslı Hünel
#altın bilezik
#gelinim mutfakta
#Cemile
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