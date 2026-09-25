Gelinim Mutfakta'da kim elendi bu hafta? 25 Eylül Gelinim Mutfakta'da veda eden gelin

Aslı Hünel'in sunumu ile ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde elenen ve kazanan belli oldu. Haftanın puan durumuna göre veda eden gelin...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ BU HAFTA?

Aslı Hünel'in sunumu ile ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'da hafta içi yemek yapıp puan alan gelinler arasında en yüksek puanı alan Cemile, 10 altın bileziğin sahibi oldu.

Haftanın en düşük puanını alarak veda eden ise Gonca oldu. Tüm hafta boyunca aldıkları puanlar toplandığında en düşük puan Gonca'nın oldu.

GELİNİM MUTFAKTA'DA VEDA EDEN GELİN

Kayınvalidelerin verdiği puanlar sonucunda en yüksek puanı alan 10 altın bileziğin sahibi olurken, en düşük puanı alan yarışmaya veda etti. Yeni katılan yarışmacı Gonca, bu hafta elenen isim oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 25 EYLÜL PUAN DURUMU

CEMİLE: 11 - 79

YEŞİM: 17 - 71

TUĞBA: 16 - 69

GONCA: 12 - 56