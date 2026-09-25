Gelinim Mutfakta'da bu hafta kim altın bilezikleri kazandı? Haftanın finalinde birinci olan gelin ve puan durumu

Gelinim Mutfakta'da bu haftanın finalinde puan durumu belli oldu. Günün en yüksek puanını alan isim çeyrek altının sahibi olurken, haftanın kazananı altın bilezikleri kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA'DA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM ALDI, KAZANDI?

Hafta içi verilen yemekleri yaparak puan toplayan gelinler arasında en yüksek puanı alarak 10 altın bileziğin sahibi olan isim 79 puanla Cemile oldu. En yüksek puanı alan Cemile'nin ardından ikinci sırada 71 puanla Yeşim yer aldı. Tuğba ise 69 puan ile haftayı tamamladı.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Kanal D'nin sevilen programı Gelinim Mutfakta'da bugünün birincisi Yeşim oldu. 17 puan alan Yeşim, çeyrek altının sahibi oldu. Tuğba 16 puan, Gonca 12 puan ve Cemile 11 puan ile günü tamamladı.

GELİNİM MUTFAKTA AJDA BİLEZİĞİ KİM ALDI?

Haftanın sonunda en yüksek puanı veren kayınvalide ajda bileziğin sahibi için kura çekildi. Beyhan, Ulviye ve Gülfem arasında kura çekilirken, ajdanın sahibi Beyhan hanım oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Cemile 11 79

Yeşim 17 71

Tuğba 16 69

Gonca 12 56