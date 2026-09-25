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Medya
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 16:56
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 16:56

Gelinim Mutfakta'da bu hafta kim altın bilezikleri kazandı? Haftanın finalinde birinci olan gelin ve puan durumu

Kanal D ekranlarının sevilen programı Gelinim Mutfakta'da haftanın kazananı belli oldu. En yüksek puanı alan gelin 10 altın bileziğin sahibi oldu. 25 Eylül Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi belli oldu.

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Editor
 Gonca Işık
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Gelinim Mutfakta'da bu hafta kim altın bilezikleri kazandı? Haftanın finalinde birinci olan gelin ve puan durumu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 16:56
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 16:56

'da bu haftanın finalinde puan durumu belli oldu. Günün en yüksek puanını alan isim çeyrek altının sahibi olurken, haftanın kazananı altın bilezikleri kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA'DA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM ALDI, KAZANDI?

Hafta içi verilen yemekleri yaparak puan toplayan gelinler arasında en yüksek puanı alarak 10 altın bileziğin sahibi olan isim 79 puanla oldu. En yüksek puanı alan Cemile'nin ardından ikinci sırada 71 puanla yer aldı. ise 69 puan ile haftayı tamamladı.

Gelinim Mutfakta'da bu hafta kim altın bilezikleri kazandı? Haftanın finalinde birinci olan gelin ve puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Kanal D'nin sevilen programı Gelinim Mutfakta'da bugünün birincisi Yeşim oldu. 17 puan alan Yeşim, çeyrek altının sahibi oldu. Tuğba 16 puan, 12 puan ve Cemile 11 puan ile günü tamamladı.

Gelinim Mutfakta'da bu hafta kim altın bilezikleri kazandı? Haftanın finalinde birinci olan gelin ve puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA AJDA BİLEZİĞİ KİM ALDI?

Haftanın sonunda en yüksek puanı veren kayınvalide ajda bileziğin sahibi için kura çekildi. Beyhan, Ulviye ve Gülfem arasında kura çekilirken, ajdanın sahibi Beyhan hanım oldu.

Gelinim Mutfakta'da bu hafta kim altın bilezikleri kazandı? Haftanın finalinde birinci olan gelin ve puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Cemile    11    79
Yeşim    17    71
Tuğba    16    69
Gonca    12    56

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#tuğba
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#yeşim
#gelinim mutfakta
#Cemile
#Medya
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