Gelinim Mutfakta'da bugün kim çeyrek altını aldı? 24 Eylül günün puan durumu ve günün birincisi

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İstanbul
Kanal D ekranlarının sevilen programı Gelinim Mutfakta'da bugün gelinler en yüksek puanı almak için mücadele etti. 24 Eylül puan durumuna göre çeyrek altın kazanan gelin için heyecanlı bekleyiş.
Bugün kadayıflı piliç rulo yapan gelinler, kayınvalideler tarafından en yüksek puanı almak için mücadele etti. En güzel tabağı yaparak yüksek puan almaya çalışan gelinlerin puanlama anındaki heyecanlı anları da ekranlara yansıdı. Bugünün çeyrek altın alan gelini Cemile oldu. Cemile bugün en yüksek puanı alarak günün birincisi oldu.
Yeşim, Gonca, Tuğba ve Cemile'nin yarıştığı bu haftada birbirinden güzel tabaklar yapıldı. Haftanın en yüksek puanını alarak 10 altın bileziğin sahibi olmak isteyen gelinler bugün kadayıflı piliç rulo tarifini yaptı. Günün birincisi ise Cemile oldu. En yüksek puanı alarak çeyrek altının sahibi oldu.
24 Eylül Perşembe gününün puan durumu şöyle
Cemile: 23
Gonca: 15
Yeşim: 12
Tuğba: 3
23 Eylül puan durumu şöyle:
Tuğba: 23
Gonca: 15
Cemile: 11
Yeşim: 11