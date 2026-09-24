Kanal D ekranlarının sevilen programı Gelinim Mutfakta'da bugün gelinler en yüksek puanı almak için mücadele etti. 24 Eylül puan durumuna göre çeyrek altın kazanan gelin için heyecanlı bekleyiş.

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HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta'da bugün kim çeyrek altını aldı? 24 Eylül günün puan durumu ve günün birincisi Kanal D'nin sevilen programı Gelinim Mutfakta'da 24 Eylül'de gelinler, kadayıflı piliç rulo yaparak en yüksek puanı almak ve çeyrek altını kazanmak için yarıştı. 24 Eylül'de günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin henüz netleşmedi. Haftanın en yüksek puanını alarak 10 altın bileziğin sahibi olmak isteyen gelinler bugün kadayıflı piliç rulo tarifini yaptı. 23 Eylül puan durumuna göre Tuğba 23, Gonca 15, Cemile 11 ve Yeşim 11 puan aldı.

GELİNİM MUTFAKTA'DA BUGÜN KİM ÇEYREK ALTINI ALDI?

Bugün kadayıflı piliç rulo yapan gelinler, kayınvalideler tarafından en yüksek puanı almak için mücadele etti. En güzel tabağı yaparak yüksek puan almaya çalışan gelinlerin puanlama anındaki heyecanlı anları da ekranlara yansıdı. Bugünün çeyrek altın alan gelini Cemile oldu. Cemile bugün en yüksek puanı alarak günün birincisi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA'DA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Yeşim, Gonca, Tuğba ve Cemile'nin yarıştığı bu haftada birbirinden güzel tabaklar yapıldı. Haftanın en yüksek puanını alarak 10 altın bileziğin sahibi olmak isteyen gelinler bugün kadayıflı piliç rulo tarifini yaptı. Günün birincisi ise Cemile oldu. En yüksek puanı alarak çeyrek altının sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN PUAN DURUMU 24 EYLÜL

24 Eylül Perşembe gününün puan durumu şöyle

Cemile: 23

Gonca: 15

Yeşim: 12

Tuğba: 3

23 Eylül puan durumu şöyle:

Tuğba: 23

Gonca: 15

Cemile: 11

Yeşim: 11