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Medya
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 16:36
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 16:40

Gelinim Mutfakta'da bugün kim çeyrek altını aldı? 24 Eylül günün puan durumu ve günün birincisi

Kanal D ekranlarının sevilen programı Gelinim Mutfakta'da bugün kim çeyrek altını kazandı, birinci oldu merakla beklenirken 24 Eylül puan durumu için bekleyiş devam ediyor. Kadayıflı piliç rulo tarifini yapan gelinler en yüksek puanı almak için mücadele ediyor.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Gelinim Mutfakta'da bugün kim çeyrek altını aldı? 24 Eylül günün puan durumu ve günün birincisi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 16:36
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 16:40

Kanal D ekranlarının sevilen programı 'da bugün gelinler en yüksek puanı almak için mücadele etti. 24 Eylül puan durumuna göre çeyrek altın kazanan gelin için heyecanlı bekleyiş.

HABERİN ÖZETİ

Gelinim Mutfakta'da bugün kim çeyrek altını aldı? 24 Eylül günün puan durumu ve günün birincisi

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Kanal D'nin sevilen programı Gelinim Mutfakta'da 24 Eylül'de gelinler, kadayıflı piliç rulo yaparak en yüksek puanı almak ve çeyrek altını kazanmak için yarıştı.
24 Eylül'de günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin henüz netleşmedi.
Haftanın en yüksek puanını alarak 10 altın bileziğin sahibi olmak isteyen gelinler bugün kadayıflı piliç rulo tarifini yaptı.
23 Eylül puan durumuna göre Tuğba 23, Gonca 15, Cemile 11 ve Yeşim 11 puan aldı.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

GELİNİM MUTFAKTA'DA BUGÜN KİM ÇEYREK ALTINI ALDI?

Bugün kadayıflı piliç rulo yapan gelinler, kayınvalideler tarafından en yüksek puanı almak için mücadele etti. En güzel tabağı yaparak yüksek puan almaya çalışan gelinlerin puanlama anındaki heyecanlı anları da ekranlara yansıdı. Bugünün çeyrek altın alan gelini oldu. Cemile bugün en yüksek puanı alarak günün birincisi oldu.

Gelinim Mutfakta'da bugün kim çeyrek altını aldı? 24 Eylül günün puan durumu ve günün birincisi

GELİNİM MUTFAKTA'DA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

, , ve Cemile'nin yarıştığı bu haftada birbirinden güzel tabaklar yapıldı. Haftanın en yüksek puanını alarak 10 altın bileziğin sahibi olmak isteyen gelinler bugün kadayıflı piliç rulo tarifini yaptı. Günün birincisi ise Cemile oldu. En yüksek puanı alarak çeyrek altının sahibi oldu.

Gelinim Mutfakta'da bugün kim çeyrek altını aldı? 24 Eylül günün puan durumu ve günün birincisi

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN PUAN DURUMU 24 EYLÜL

24 Eylül Perşembe gününün puan durumu şöyle

Cemile: 23

Gonca: 15

Yeşim: 12

Tuğba: 3

23 Eylül puan durumu şöyle:

Tuğba: 23

Gonca: 15

Cemile: 11

Yeşim: 11

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ETİKETLER
#tuğba
#Gonca
#yeşim
#gelinim mutfakta
#Cemile
#Medya
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