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Medya
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 16:18
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 16:40

Gelinim Mutfakta’da bugün kim birinci oldu 23 Eylül? Gelinim Mutfakta puan durumu ve çeyrek altını kazanan gelin

Aslı Hünel'in sunduğu Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altını kazanan gelinin belirlenmesi için verilen tarif yapıldı. "Pastırmalı Krep Börek" tarifini yapan gelinlerin tabakları kayınvalideler tarafından puanlandı. Bunun sonucunda ise Gelinim Mutfakta’da bugün kim birinci oldu 23 Eylül belli oldu.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Gelinim Mutfakta’da bugün kim birinci oldu 23 Eylül? Gelinim Mutfakta puan durumu ve çeyrek altını kazanan gelin
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 16:18
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 16:40

Ekranların sevilen gündüz kuşağı programı 'da "Pastırmalı Krep Börek" yapıldı. En güzel tabağı yapan gelin günün en yüksek puanını alarak çeyrek altın sahibi oldu.

HABERİN ÖZETİ

Gelinim Mutfakta’da bugün kim birinci oldu 23 Eylül? Gelinim Mutfakta puan durumu ve çeyrek altını kazanan gelin

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Gelinim Mutfakta'da 23 Eylül Çarşamba günü yapılan "Pastırmalı Krep Börek" yarışmasının birincisi henüz belli olmadı.
23 Eylül Çarşamba gününün kazananı henüz belli olmadı.
22 Eylül Salı günü Yeşim 17 puan ile günün birincisi olmuştu.
22 Eylül Salı günü Tuğba ve Cemile 12'şer puanla günü tamamlamıştı.
22 Eylül Salı günü yeni katılan gelin Gonca 6 puan ile sonuncu olmuştu.
Haftanın finalinde toplamda en yüksek puana sahip olan gelin 10 altın bileziğin sahibi oluyor.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU 23 EYLÜL?

Gelinim Mutfakta'da 23 Eylül Çarşamba gününün kazananı oldu. Kayınvalidelerden en yüksek puanı alan Tuğba, rakiplerine fark attı. 

Dün ekranlara gelen bölümde günün kazananı olmuştu. Erzurum Usulü Tavuk Siron yapan gelinler arasında en yüksek puanı alan Yeşim, 17 puan ile günün birincisi olmuştu. Tuğba ve günü 12'şer puanla kapatmıştı.

Gelinim Mutfakta’da bugün kim birinci oldu 23 Eylül? Gelinim Mutfakta puan durumu ve çeyrek altını kazanan gelin

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Kanal D ekranlarının en çok izlenen programları arasında yer alan Gelinim Mutfakta'da bugünün kazananı Tuğba oldu. Tuğba, 23 puan ile günün birincisi olurken ikinci Gonca oldu. 

Dün ekranlara gelen bölümde Yeşim 17 puan ile birinci olurken Tuğba ve Cemile 12 puanla günü tamamlamıştı. Yeni katılan gelin Gonca ise 6 puan ile sonuncu olmuştu.

Gelinim Mutfakta’da bugün kim birinci oldu 23 Eylül? Gelinim Mutfakta puan durumu ve çeyrek altını kazanan gelin

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜNÜN PUAN DURUMU 23 EYLÜL ÇARŞAMBA

Gelinlerin hafta içinde yaptığı tabaklar sonucunda puanları oluşuyor. Haftanın finalinde ise toplamda en yüksek puana sahip olan gelin 10 altın bileziğin sahibi oluyor. Bugünün puan durumu şöyle:

Tuğba: 23

Gonca: 15

Cemile: 11

Yeşim: 11

Gelinim Mutfakta’da bugün kim birinci oldu 23 Eylül? Gelinim Mutfakta puan durumu ve çeyrek altını kazanan gelin

22 Eylül Salı puan durumu:

Yeşim: 17 puan

Tuğba: 12 puan

Cemile: 12 puan

Gonca: 6 puan

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#tuğba
#yeşim
#gelinim mutfakta
#Cemile
#Pastırmalı Krep Börek
#Medya
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