Gelinim Mutfakta’da bugün kim birinci oldu 23 Eylül? Gelinim Mutfakta puan durumu ve çeyrek altını kazanan gelin

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İstanbul
Ekranların sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta'da "Pastırmalı Krep Börek" yapıldı. En güzel tabağı yapan gelin günün en yüksek puanını alarak çeyrek altın sahibi oldu.
Gelinim Mutfakta'da 23 Eylül Çarşamba gününün kazananı Tuğba oldu. Kayınvalidelerden en yüksek puanı alan Tuğba, rakiplerine fark attı.
Dün ekranlara gelen bölümde günün kazananı Yeşim olmuştu. Erzurum Usulü Tavuk Siron yapan gelinler arasında en yüksek puanı alan Yeşim, 17 puan ile günün birincisi olmuştu. Tuğba ve Cemile günü 12'şer puanla kapatmıştı.
Kanal D ekranlarının en çok izlenen programları arasında yer alan Gelinim Mutfakta'da bugünün kazananı Tuğba oldu. Tuğba, 23 puan ile günün birincisi olurken ikinci Gonca oldu.
Dün ekranlara gelen bölümde Yeşim 17 puan ile birinci olurken Tuğba ve Cemile 12 puanla günü tamamlamıştı. Yeni katılan gelin Gonca ise 6 puan ile sonuncu olmuştu.
Gelinlerin hafta içinde yaptığı tabaklar sonucunda puanları oluşuyor. Haftanın finalinde ise toplamda en yüksek puana sahip olan gelin 10 altın bileziğin sahibi oluyor. Bugünün puan durumu şöyle:
Tuğba: 23
Gonca: 15
Cemile: 11
Yeşim: 11
22 Eylül Salı puan durumu:
Yeşim: 17 puan
Tuğba: 12 puan
Cemile: 12 puan
Gonca: 6 puan