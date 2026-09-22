Gelinim Mutfakta’da haftanın ikinci gününde çeyrek altın mücadelesi devam etti. Gelinler, hazırladıkları tabaklarla kayınvalidelerden ve sunucudan en yüksek puanı almak için mutfaktaki hünerlerini sergiledi. Günün sonunda yapılan değerlendirmelerin ardından 22 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu ve günün birincisi belli oldu. Peki 22 Eylül Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim kazandı? İşte 22 Eylül Gelinim Mutfakta puanları ve günün sonucu...

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HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta 22 Eylül puan durumu nasıl? Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta yarışmasının 22 Eylül 2026 Salı günü yayınlanan bölümünde günün birincisi ve çeyrek altının sahibi Yeşim oldu. Günün yemeği olarak yarışmacılar Erzurum Usulü Tavuk Siron hazırladı. En yüksek puanı alan Yeşim, haftanın ikinci gününde çeyrek altını kazandı. Günün puan durumunda Yeşim 17 puanla birinci oldu. Tuğba ve Cemile günü 12'şer puanla tamamladı. Gonca 6 puan aldı.

22 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta’da 22 Eylül 2026 Salı günü günün birincisi Yeşim oldu. Hazırlanan Erzurum Usulü Tavuk Siron’un ardından yapılan puanlamada en yüksek puanı alan Yeşim, haftanın ikinci çeyrek altınının da sahibi oldu.

22 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU!

Gelinim Mutfakta’da 22 Eylül 2026 Salı günü yayınlanan bölümün ardından günün puan durumu belli oldu. Haftanın ikinci gününde yarışmacılar, hazırladıkları Erzurum Usulü Tavuk Siron ile kayınvalidelerin karşısına çıktı. Günün sonunda yapılan değerlendirmelerin ardından en yüksek puanı alan isim Yeşim oldu. Yeşim, aldığı puanlarla 22 Eylül Salı gününün birincisi olarak çeyrek altının da sahibi oldu. Yarışmacıların puanları gün sonunda belli olurken, haftanın ikinci gününde çeyrek altın mücadelesi de böylece sonuçlandı. Gelinim Mutfakta’da haftanın kalan günlerinde yarışmacıların alacağı puanlar ise merakla takip edilecek.

22 Eylül puan durumu:

Yeşim: 17 puan

Tuğba: 12 puan

Cemile: 12 puan

Gonca: 6 puan

GELİNİM MUTFAKTA 22 EYLÜL GÜNÜN YEMEĞİ NEYDİ?

Gelinim Mutfakta’nın 22 Eylül 2026 Salı günü yayınlanan bölümünde yarışmacılar Erzurum Usulü Tavuk Siron hazırladı. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Gonca, hazırladıkları tabakları kayınvalidelerin beğenisine sunarak yüksek puan almak için mücadele etti. Günün sonunda en yüksek puanı alan Yeşim, Erzurum Usulü Tavuk Siron ile çeyrek altının da sahibi oldu.

Gelinim Mutfakta’da 22 Eylül Salı günü çeyrek altın heyecanı Yeşim’in birinciliğiyle sonuçlandı. Erzurum Usulü Tavuk Siron hazırlayan yarışmacılar, günün sonunda aldıkları puanlarla haftanın ikinci günündeki sıralamayı belirledi.

17 puanla günün birincisi olan Yeşim çeyrek altının sahibi olurken, gözler şimdi haftanın kalan günlerinde yarışmacıların alacağı puanlara çevrildi. Gelinim Mutfakta’da hafta sonunda oluşacak toplam puanlar, yarışmacıların altın mücadelesinde de belirleyici olacak.