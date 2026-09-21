Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu 21 Eylül? Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı?

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İstanbul
Ekranların sevilen programı Masterchef'te heyecan devam ederken bu akşam kaptanlık oyunu oynanıyor. Şeflerin en çok beğendiği tabağı çıkartan isim bu haftanın kaptanlık oyununu kazanan isim olacak.
TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye'de bu akşam kaptanlık yarışı devam ediyor. Şeflerin istediği şekilde lahmacun yapan bir yarışmacı bu hafta boyunca mavi takımın kaptanlığını yapacak.
Şeflerin en beğendikleri tabağın sahipleri arasında Eyyüp Can, Şükran, Muhammed yer aldı. Son değerlendirmeye göre Şükran mavi takımın kaptanı oldu.
Ekranların sevilen programında nefes kesen anlar devam ediyor. Ekran başındaki seyirciler bu haftanın mavi takım kaptanı olacak olan ismi beklerken, yarışmacılar da en güzel lahmacunu yapmak için mücadele etti.
Yarışmanın sona ermesinin ardından kazanan isim belli oldu. Bu hafta mavi takım kaptanı Şükran oldu.
Masterchef Türkiye'de bu akşam yarışmacılar en güzel lahmacunu yapmak için elinden geleni yaptı. En güzel lahmacunu yapan yarışmacı bu haftanın mavi takım kaptanı olacak. Masterchef'te bu hafta mavi takımın kaptanlığını Şükran yapacak.