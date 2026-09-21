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Medya
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 22:04
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 23:26

Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu 21 Eylül? Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı?

Masterchef programında her pazartesi olduğu gibi bu akşam da kaptanlık mücadelesi yaşanıyor. Şeflerin istediği şekilde en güzel lahmacunu yapan yarışmacı bu hafta mavi takımın kaptanı olarak seçilecek. Seyirciler ise ekran başında Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu sorusunun cevabını bekliyor.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu 21 Eylül? Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 22:04
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 23:26

Ekranların sevilen programı 'te heyecan devam ederken bu akşam oynanıyor. Şeflerin en çok beğendiği tabağı çıkartan isim bu haftanın kaptanlık oyununu kazanan isim olacak.

HABERİN ÖZETİ

Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu 21 Eylül? Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı?

Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
Masterchef'te bu akşam kaptanlık oyunu oynanıyor ve şeflerin en çok beğendiği tabağı çıkartan isim haftanın kaptanı olacak.
Bu akşamın kaptanlık oyununda yarışmacılar en güzel lahmacunu yapmak için mücadele ediyor.
Şu ana kadar kaptanlık oyunu sona ermedi ve kazanan isim henüz belli olmadı.
Bu haftanın kaptanı Mavi Takım'ın kaptanı olacak.
Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU 21 EYLÜL?

ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye'de bu akşam kaptanlık yarışı devam ediyor. Şeflerin istediği şekilde yapan bir yarışmacı bu hafta boyunca mavi takımın kaptanlığını yapacak.

Şeflerin en beğendikleri tabağın sahipleri arasında Eyyüp Can, Şükran, Muhammed yer aldı. Son değerlendirmeye göre Şükran mavi takımın kaptanı oldu.

Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu 21 Eylül? Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ekranların sevilen programında nefes kesen anlar devam ediyor. Ekran başındaki seyirciler bu haftanın kaptanı olacak olan ismi beklerken, yarışmacılar da en güzel lahmacunu yapmak için mücadele etti.

Yarışmanın sona ermesinin ardından kazanan isim belli oldu. Bu hafta mavi takım kaptanı Şükran oldu.

Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu 21 Eylül? Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF'TE BU AKŞAM KAPTAN KİM OLDU 21 EYLÜL?

Masterchef Türkiye'de bu akşam yarışmacılar en güzel lahmacunu yapmak için elinden geleni yaptı. En güzel lahmacunu yapan yarışmacı bu haftanın mavi takım kaptanı olacak. Masterchef'te bu hafta mavi takımın kaptanlığını Şükran yapacak.

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#masterchef
#lahmacun
#mavi takım
#TV8
#Kaptanlık Oyunu
#Medya
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