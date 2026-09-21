Ekranların sevilen programı Masterchef'te heyecan devam ederken bu akşam kaptanlık oyunu oynanıyor. Şeflerin en çok beğendiği tabağı çıkartan isim bu haftanın kaptanlık oyununu kazanan isim olacak.

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HABERİN ÖZETİ Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu 21 Eylül? Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? Masterchef'te bu akşam kaptanlık oyunu oynanıyor ve şeflerin en çok beğendiği tabağı çıkartan isim haftanın kaptanı olacak. Bu akşamın kaptanlık oyununda yarışmacılar en güzel lahmacunu yapmak için mücadele ediyor. Şu ana kadar kaptanlık oyunu sona ermedi ve kazanan isim henüz belli olmadı. Bu haftanın kaptanı Mavi Takım'ın kaptanı olacak.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU 21 EYLÜL?

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye'de bu akşam kaptanlık yarışı devam ediyor. Şeflerin istediği şekilde lahmacun yapan bir yarışmacı bu hafta boyunca mavi takımın kaptanlığını yapacak.

Şeflerin en beğendikleri tabağın sahipleri arasında Eyyüp Can, Şükran, Muhammed yer aldı. Son değerlendirmeye göre Şükran mavi takımın kaptanı oldu.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ekranların sevilen programında nefes kesen anlar devam ediyor. Ekran başındaki seyirciler bu haftanın mavi takım kaptanı olacak olan ismi beklerken, yarışmacılar da en güzel lahmacunu yapmak için mücadele etti.

Yarışmanın sona ermesinin ardından kazanan isim belli oldu. Bu hafta mavi takım kaptanı Şükran oldu.

MASTERCHEF'TE BU AKŞAM KAPTAN KİM OLDU 21 EYLÜL?

Masterchef Türkiye'de bu akşam yarışmacılar en güzel lahmacunu yapmak için elinden geleni yaptı. En güzel lahmacunu yapan yarışmacı bu haftanın mavi takım kaptanı olacak. Masterchef'te bu hafta mavi takımın kaptanlığını Şükran yapacak.