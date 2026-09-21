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Spor
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 19:44
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 19:44

Masterchef eleme potasına kim gitti son bölümde? ÖZET yayınlandı!

MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 19 Eylül akşamı ekrana gelen bölümde yarışmacılar haftanın 4. dokunulmazlık oyununda şekerpare hazırlamak için mücadele etti. Oyunun ardından mavi takım bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girerken, gecenin sonunda haftanın eleme potası da tamamlandı.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Masterchef eleme potasına kim gitti son bölümde? ÖZET yayınlandı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 19:44
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 19:44

'de geçen haftanın son eleme adayları 19 Eylül Cumartesi akşamı yayınlanan bölümde belli oldu. Haftanın dördüncü dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takım şekerpare hazırlamak için karşı karşıya geldi. Oyunun kazananı olurken, mavi takım eleme potasına yeni isimler göndermemek için bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Peki, MasterChef eleme potasına kim gitti? İşte 19 Eylül MasterChef son bölümde yaşananlar ve haftanın eleme adayları...

MASTERCHEF ELEME POTASINA KİM GİTTİ? SON BÖLÜM ÖZETİ

19 Eylül 2026 Cumartesi akşamı yayınlanan MasterChef Türkiye bölümünde haftanın dördüncü dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. Mavi takımın oynadığı bireysel dokunulmazlık oyununda ise Enes birinci oldu ve eleme adayı olarak Nurten'i belirledi. Takım oylamasında en fazla oyu alan de haftanın diğer eleme adayı oldu. 

Masterchef eleme potasına kim gitti son bölümde? ÖZET yayınlandı!

Böylece haftanın eleme potasında Şiringül, Tolgahan, Faruk, Şadi, Tolga, Kübra, Nurten ve Ayşe yer aldı. 

MASTERCHEF'TE SON POTAYA GİDEN İSİM KİM?

19 Eylül Cumartesi akşamı yayınlanan MasterChef Türkiye bölümünde haftanın 4. ve 5. eleme adayları belli oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım, bireysel dokunulmazlık ve eleme oylaması için yeniden mutfağa girdi.

Masterchef eleme potasına kim gitti son bölümde? ÖZET yayınlandı!

Bireysel dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan sıfır atık konseptiyle yaratıcı bir yemek hazırlamalarını istedi. Değerlendirmelerin ardından finale Enes ve Ayşe kaldı. Gecenin sonunda bireysel dokunulmazlığı Enes kazandı.

Enes, eleme adayı olarak Nurten'i seçti. Daha sonra mavi takım yarışmacıları arasında eleme oylaması yapıldı. Oylamada en fazla ismi yazılan yarışmacı Ayşe oldu.

Böylece MasterChef'te 19 Eylül akşamı eleme potasına Nurten ve Ayşe girdi.

Masterchef eleme potasına kim gitti son bölümde? ÖZET yayınlandı!

MasterChef eleme potasında kimler vardı?

19 Eylül'de belirlenen adaylarla birlikte haftanın eleme potası tamamlandı. Bu haftanın eleme adayları şu isimlerden oluştu:

  • Şiringül
  • Tolgahan
  • Faruk
  • Şadi
  • Tolğa
  • Kübra
  • Nurten
  • Ayşe

MasterChef Türkiye'de haftanın eleme oyununda bu isimler arasında mücadele yaşanacak ve yarışmaya veda edecek isim yapılacak değerlendirmelerin ardından belli olacak.

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ETİKETLER
#masterchef türkiye
#kırmızı takım
#Ayşe
#19 Eylül
#Nurten
#Spor
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