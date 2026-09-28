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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 20:40
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 20:42

Türkiye İtalya maçı nerede, hangi statta 2026? Türkiye maçı hangi şehirde oynanıyor?

Türkiye İtalya maçı nerede, hangi şehirde ve hangi statta belli oldu. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki ikinci maçında İtalya ile karşılaşacak. İlk maçında Fransa’ya 1-0 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci müsabakasında İtalya karşısında mücadele edecek. Heyecan dolu karşılaşmaya saatler kaldı. Türkiye İtalya maçı nerede oynanacak 2026? İşte Türkiye İtalya maçının oynandığı stat ve şehir bilgileri…

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Editor
 TGRT Haber
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Türkiye İtalya maçı nerede, hangi statta 2026? Türkiye maçı hangi şehirde oynanıyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 20:40
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 20:42

, 1. Grup’taki ikinci maçında bu akşam ile karşı karşıya gelecek. İlk karşılaşmasında Fransa’ya 1-0 yenilen Türkiye, ikinci maçında İtalya ile karşılaşacak. Türkiye İtalya maçı hangi statta? İşte maçın oynanacağı şehir ve stadyum detayları…

TÜRKİYE İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye İtalya maçı saat 21.45’te başlayacak ve ATV’den naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın anlatımını spiker Ender Bilgin yapacak, Fatih Terim ise maçın anlatımına yorumlarıyla katkıda bulunacak.

Türkiye İtalya maçı nerede, hangi statta 2026? Türkiye maçı hangi şehirde oynanıyor?

Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek. Oliver’ın yardımcılıklarını Stuart Burt ile James Mainwaring yaparken, müsabakanın dördüncü hakemi Darren England olacak. UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki diğer karşılaşmada ise Belçika ile Fransa Brüksel’de karşılaşacak ve iki müsabaka da aynı saatte başlayacak.

Türkiye İtalya maçı nerede, hangi statta 2026? Türkiye maçı hangi şehirde oynanıyor?

TÜRKİYE İTALYA ARASINDAKİ MAÇLAR

A Milli Futbol Takımı, İtalya ile tarihinde bugüne kadar 16 kez karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 5 beraberlik ve 11 yenilgi alırken, Türkiye 10 gol attı, İtalya ise 29 gol kaydetti.

Türkiye ile İtalya arasındaki son karşılaşma 4 Haziran 2024 tarihinde oynanan özel maç oldu. Deplasmanda oynanan mücadele 0-0 beraberlikle tamamlandı. İki takım, bu karşılaşmayla birlikte 17. kez birbirlerine rakip olacak.

Türkiye İtalya maçı nerede, hangi statta 2026? Türkiye maçı hangi şehirde oynanıyor?

TÜRKİYE İTALYA MAÇI NEREDE, HANGİ STATTA OYNANACAK 2026?

Türkiye İtalya karşılaşması Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı’nda oynanacak. 43 bin 361 kişi kapasiteye sahip statta oynanacak mücadele saat 21.45’te başlayacak. A Milli Futbol Takımı, Bursa’da bugüne kadar 7’si resmi, 3’ü özel olmak üzere toplam 10 müsabakaya çıktı.

Türkiye İtalya maçı nerede, hangi statta 2026? Türkiye maçı hangi şehirde oynanıyor?

Milliler, Bursa’daki bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ay-yıldızlı ekip, 2016 yılından itibaren Bursaspor’un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyumda üçüncü kez mücadele edecek. Türkiye, Bursa’da son olarak 15 Kasım 2025 tarihinde Bulgaristan ile karşılaştı ve müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

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#İtalya
#A Milli Futbol Takımı
#Uefa Uluslar A Ligi
#Michael Oliver
#Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı
#Aktüel
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