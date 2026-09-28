Türkiye İtalya’yı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında bu akşam Bursa'da İtalya ile karşı karşıya gelecek. Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek. Türkiye İtalya yenerse, yenilirse ne olur? İşte muhtemel senaryolar…

TÜRKİYE ULUSLAR LİGİ GRUBU PUAN DURUMU

2026/27 UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Türkiye, Fransa, Belçika ve İtalya yer alıyor. İlk maçlarda Türkiye deplasmanda değil, Fransa karşısında 1-0 mağlup olurken İtalya da sahasında Belçika'ya 2-0 yenildi. İlk karşılaşmaların ardından Belçika 3 puan ve +2 averajla lider, Fransa 3 puan ve +1 averajla ikinci sırada bulunuyor. Türkiye 0 puan ve -1 averajla üçüncü, İtalya ise 0 puan ve -2 averajla dördüncü sırada yer alıyor.

Grup aşamasında dört takım toplam 6 maç oynayacak ve karşılaşmalar iç saha ile deplasmanda olmak üzere tamamlanacak. İlk iki sıradaki takımlar çeyrek finale yükselirken üçüncü ve dördüncü sıradaki ekipler için ligde kalma ve düşme süreci uygulanacak. Türkiye'nin İtalya maçının yanı sıra gruptaki diğer karşılaşmada Belçika ile Fransa, Brüksel'de aynı saatte karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE İTALYA'YI YENERSE NE OLUR, GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Türkiye'nin İtalya karşısında galip gelmesi halinde ay-yıldızlı ekip 3 puana yükselecek, İtalya ise puansız kalacak. Belçika-Fransa maçının sonucuna göre gruptaki sıralama değişebilecek. Türkiye, İtalya galibiyetiyle birlikte çeyrek final yarışında puanını artırmış olacak ancak gruptan çıkma durumu yalnızca bu maçın sonucuyla kesinleşmeyecek.

Türkiye'nin önünde grup aşamasında 4 maç daha bulunuyor. Ay-yıldızlı ekip 2 Ekim'de deplasmanda Belçika ile karşılaşacak ve ardından Fransa ile Belçika karşısındaki maçlarını da oynayacak. Grup sonunda ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükseleceği için Türkiye'nin diğer karşılaşmalarda toplayacağı puanlar da sıralama açısından belirleyici olacak.

TÜRKİYE İTALYA'YA YENİLİRSE, BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Türkiye'nin İtalya'ya yenilmesi halinde ay-yıldızlı ekip 0 puanda kalacak, İtalya ise 3 puana çıkacak. Türkiye'nin grup aşamasında 4 maçı daha bulunacağı için bu sonuçla birlikte çeyrek final şansı matematiksel olarak sona ermeyecek. Sonraki maçlarda alınacak puanlar ve gruptaki diğer karşılaşmaların sonuçları sıralamayı yeniden şekillendirebilecek.

Türkiye ile İtalya'nın berabere kalması halinde ise iki takım da 1'er puana ulaşacak. Ay-yıldızlı ekip bu sonuçla birlikte gruptaki ilk puanını alırken, Belçika-Fransa maçının sonucuna göre sıralamadaki yeri değişebilecek. Her iki senaryoda da grup aşamasında kalan maçlar oynanmaya devam edecek ve Türkiye'nin 2 Ekim'de Belçika ile yapacağı deplasman karşılaşması da puan durumu açısından önem taşıyacak.