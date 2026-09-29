2-6 Ekim BİM Aktüel Ürünler Market Kataloğu 2026! Televizyon, Elektrikli ısıtıcı, şarjlı süpürge, mikrodalga fırın ve ütü geliyor

BİM, 2-6 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürün kataloğu ile mutfak aletlerinden elektroniğe, ev tekstilinden kişisel bakım ürünlerine kadar birçok üründe indirimli fiyatlar sunuyor.

65 İnç Frameless 4K Ultra HD Qled Televizyon 27.500 TL, 32 İnç Full HD Qled Android Televizyon 10.900 TL, Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 6.490 TL fiyatlarıyla yer alıyor.

Oyuncak mutfak seti 999 TL, Katlanır Masa 679 TL, Retro Oyun Konsolu 999 TL, Retro Nostaljik Radyo 999 TL ve İki Mikrofonlu Karaoke Set 599 TL gibi ürünler de reyonlarda bulunacak.

Ayçiçek Yağı 5 L 449 TL, Bebek Bezi Mega Fırsat Paketleri 549 TL, Toz Deterjan 9 kg 399 TL, Şeftali Aromalı Kolajen 449 TL ve Ekonomik Pilavlık Pirinç 5 kg 249 TL gibi temel ihtiyaç ürünleri de indirimli fiyatlarla sunuluyor.

24 Parça Desenli Rimli Porselen Yemek Takımı 3190 TL, 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1890 TL, XL Çay Makinesi 2190 TL ve Kadın Pijama Takımı 829 TL gibi ev ve giyim ürünleri de dikkat çekiyor.