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Mavi Kadin Örgü & Hobi
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 19:59
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 19:59

Tığ ile örülen en güzel ve renkli örgü yolluk modelleri 2026

Evine el emeği ve renkli bir dokunuş katmak isteyenler için tığ işi örgü yolluk modelleri 2026 yılında da ilgi görüyor. Çiçekli motiflerden geometrik desenlere, pastel tonlardan canlı renklere kadar birbirinden farklı modeller öne çıkıyor. İşte evinize renk katacak en güzel tığ işi örgü yolluk modelleri...

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Tığ ile örülen en güzel ve renkli örgü yolluk modelleri 2026
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 19:59
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 19:59

Tığ işi örgü yolluklar, el emeğini ev dekorasyonuna taşımak isteyenlerin tercih ettiği modeller arasında yer alıyor. yılında özellikle rengarenk çiçek motifleri, geometrik desenler ve farklı renk geçişleriyle hazırlanan yolluklar dikkat çekiyor. Koridor, mutfak, salon ve yatak odasında kullanılabilen örgü yolluklar, seçilen ip ve renklerle evin dekorasyonuna kolayca uyarlanabiliyor. Peki 2026'nın en güzel ve renkli tığ işi yolluk modelleri hangileri?

HABERİN ÖZETİ

Tığ ile örülen en güzel ve renkli örgü yolluk modelleri 2026

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
2026 yılında el emeğini ev dekorasyonuna taşımak isteyenler için öne çıkan tığ işi yolluk modelleri; çiçekli, rengarenk ve modern geometrik tasarımlarla koridor, mutfak, salon gibi alanlara uyarlanabiliyor.
Çiçek motifli yolluklar tek büyük motiften veya parçaların ayrı örülüp birleştirilmesiyle küçük çiçeklerden oluşabiliyor; papatya, gül, lale ve yaprak motifleri sıkça kullanılıyor.
Mutfakta daha koyu ve günlük kullanıma uygun renkler tercih edilebilirken, yatak odası ve salon için pastel tonlar öneriliyor.
Rengarenk yolluk modellerinde pembe, sarı, turuncu, yeşil, mavi ve mor gibi canlı renkler bir arada kullanılarak sade odalara hareket katılıyor.
Modern tasarımlarda geometrik şekiller, düz çizgiler ve küçük motifler öne çıkıyor.
Büyük geometrik motifler dikkat çekici bir görünüm sağlarken, küçük ve düzenli motifler özellikle dar koridorlarda daha dengeli duruyor.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.

ÇİÇEKLİ TIĞ İŞİ YOLLUK MODELLERİ

Çiçek motifli tığ işi yolluklar, özellikle mutfak ve koridorlarda sıcak ve renkli bir görünüm oluşturmak isteyenlerin tercih ettiği modeller arasında yer alıyor. Tek bir büyük çiçek motifinden oluşan tasarımların yanı sıra küçük çiçeklerin birbirine eklenmesiyle hazırlanan modeller de bulunuyor. 

Tığ ile örülen en güzel ve renkli örgü yolluk modelleri 2026

Mutfakta kullanılacak modellerde daha koyu ve günlük kullanıma uygun renkler tercih edilebilirken, yatak odası veya salon için pastel tonlarda çiçekli yolluklar tercih edilebilir. Papatya, gül, lale ve yaprak motifleri de tığ işi yolluklarda sık kullanılan desenler arasında bulunuyor. El emeği bir yolluk hazırlamak isteyenler için çiçek motifli modellerin bir diğer avantajı da parçaların ayrı ayrı örülüp daha sonra birleştirilebilmesi. Bu yöntem, hem farklı renkleri bir arada kullanmayı kolaylaştırıyor hem de istenilen uzunlukta yolluk hazırlamaya imkân sağlıyor.

Tığ ile örülen en güzel ve renkli örgü yolluk modelleri 2026

RENGARENK TIĞ İŞİ YOLLUK MODELLERİ

Renkli iplerin bir arada kullanıldığı tığ işi yolluk modelleri, ev dekorasyonuna hareket katmak isteyenler için dikkat çekici seçenekler sunuyor. Özellikle pembe, sarı, turuncu, yeşil, mavi ve mor gibi canlı renklerin bir arada kullanıldığı tasarımlar, sade odalarda dekorasyonu tamamlayan bir parça olarak öne çıkıyor. Özellikle mutfak ve koridorlarda kullanılan rengarenk yolluklarda, alanın mevcut dekorasyonuyla uyumlu renklerin seçilmesi önemli. Açık renkli mobilyaların bulunduğu alanlarda canlı tonlar tercih edilebilirken, zaten hareketli bir dekorasyona sahip odalarda daha az sayıda rengin kullanıldığı modeller tercih edilebilir.

Tığ ile örülen en güzel ve renkli örgü yolluk modelleri 2026

MODERN VE ŞIK TIĞ İŞİ YOLLUK MODELLERİ

Tığ işi yolluklar yalnızca renkli ve klasik modellerden oluşmuyor. Daha sade bir dekorasyona sahip evlerde kullanılabilecek modern tasarımlar da öne çıkıyor. Özellikle geometrik şekiller, düz çizgiler ve küçük motiflerle hazırlanan yolluklar, modern ev dekorasyonuna kolayca uyum sağlıyor.

Tığ ile örülen en güzel ve renkli örgü yolluk modelleri 2026

Modern tığ işi yolluklarda motiflerin büyüklüğü ve tekrarı da tasarımın havasını değiştiriyor. Büyük geometrik motifler daha dikkat çekici bir görünüm oluştururken, küçük ve düzenli motiflerden oluşan modeller özellikle dar koridorlarda daha dengeli duruyor. Yolluğun ölçüsünü kullanılacağı alana göre belirlemek ise hem görünüm hem de kullanım açısından önem taşıyor.

Tığ ile örülen en güzel ve renkli örgü yolluk modelleri 2026

Tığ işi yolluklar, farklı renk ve motif seçenekleri sayesinde evin her bölümüne uyarlanabiliyor. Çiçekli ve rengarenk tasarımlardan modern ve sade modellere kadar pek çok seçenek bulunuyor. 2026 yılında el emeğini ev dekorasyonuna taşımak isteyenler, yolluk seçiminde hem dekorasyon tarzına hem de kullanılacağı alanın ölçülerine uygun modelleri değerlendirebilir.

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ETİKETLER
#ev dekorasyonu
#2026
#Örgü & Hobi
#Çiçek Motifleri
#Geometrik Desenler
#Tığ Işi Yolluklar
#Mavi Kadin
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