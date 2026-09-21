Tığla çiçek nasıl yapılır? Çiçekli örgü yolluk modelleri 2026!

Tığ işi el işleri mutfaktan salona, yatak odasından balkona her türlü yerlerde kullanılabilmesiyle ön plana çıkıyor. Tığ ve iplikle yapılan el işleri çiçek motifleriyle de gündeme gelmeye devam ediyor. Zincir ile yapılarak hazırlanan çiçek motifleri, beş ya da altı yaprak olarak hazırlanabilmesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Evimde bazı yerleri dekorasyon anlamında değiştirmek isterken karşıma çiçekli örgü yollukları karşıma çıktı. Ancak örgü konusunda da çok fazla deneyimim olmadığından ‘tığla çiçek nasıl yapılır?’ sorusunu araştırmaya başladım. Sizde eviniz de tığ işi ile yapılan örgü modellerini yapmak isterseniz adım adım neler yapmanız gerektiğini paylaşıyorum.

Tığ işi çiçekli motif yapacaklar öncelikle zincirle başlamalılar.

Genellikle de beş ya da altı yapraklı çiçek motifleri yapılabilir.

Bu işlem için tığ ve tığ numaranıza uygun ipi almakla işe başlayabilirsiniz.

TIĞLA ÇİÇEK NASIL YAPILIR?

Tığ işi elişlerinde birçok çiçek motifi bulunuyor.

En kolayı ise zincirle yapılan modeller oluyor.

Zincir ve sık tığ ile yapılan modeller genellikle 4 yaprak ya da 5 yaprak olacak şekilde hazırlanıyor.

Tığla çiçek yapmak için öncelikle sihirli hakla yapmalısınız.

Sihirli halkanın içerisinden de sık iğler denilen yöntem yapılır.

Başlangıç ve bitiş noktaları birleştirilir.

Çiçekler bu şekilde yapılmaya başlandığında daha sonrasında yapraklar hazırlanmaya başlar.

Yapraklar için belirli sayıda zincir çekilmesi gerekiyor.

Zincirleri sihirli halka üzerinde sabitleyip ilk yaprakları meydana getirebilirsiniz.

Bu işlemi istediğiniz kadar yaprak yapana kadar devam edebilirsiniz. Eğer yapraklarınız da renklilik isterseniz orta kısımlarına renkli ipler kullanabilirsiniz.

ÇİÇEK MOTİFLİ YOLLUK NASIL YAPILIR?

Ev dekorasyonunda değişikliğe gidip yolluk tarzında el işi yapılabileceğini biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız o halde sizi böyle alalım.

Çiçekli yolluk yapılmadan önce yolluk için kullanılacak uzunluk ve genişlik belirlenir.

Daha sonra aynı boyutta çok sayıda aynı çiçek motifleri yapılarak başlanır.

Tığ işinde zincir ile yapılan motifler çoğunlukla aynı yöntemle yapılır.

İstediğiniz çiçek motifini yaparak aynı işlemi yolluğunuzun boyuna ve genişliğine göre devam ettirebilirsiniz.

Motiflerinde tamamlanmasının ardından kenarlardan tığ ya da iğne yardımıyla birleşme yapılır.

Burada örgülerin aynı boyutta olmasına özen gösterin.

İstediğiniz renkte çiçek yaparak yolluklarınızı kolaylıkla yapabilirsiniz.

2026’NIN EN POPÜLERİ ÇİÇEKLİ YOLLUK MODELLERİ

2026 yılında sıklıkla karşımıza çıkan yolluk modelleri, örgü severlerin dikkatini çokça çekiyor. Özellikle de el işi yapmayı sevenlerin bir numaralı tercihleri arasında yer alıyor. Son zamanların popüler çiçekli yolluk modelleri;

Papatya çiçekli yolluk

Lavanta çiçekli yolluk

Sade çiçekli yolluk

Büyük yapraklı çiçekli yolluk

ÇİÇEKLİ YOLLUK YAPIMINDA İP TERCİHİ NASIL OLMALI?

Evler de kullanılacak yolluklar da ip seçimi de oldukça önemli.

Salonlarda kullanılacak yolluklar da süpürülebilme özelliği olan iplerin kullanılması gerekiyor.

Banyolarda ise nemli ortamlarda kullanılacak örgülerin kolay temizlenebilmesi önemli.

İp seçiminde kolay yapabileceğiniz ipleri tercih etmelisiniz.

Çiçek motiflerini yapmak isteyenler öncelikle ne örgüsü yapacaklarını belirlemeleri gerekiyor. Konu hakkında örgü atölyeleri farklı örme sıklığından kaynaklanabilecek farklılıkların olabileceği ifade ediliyor. Yolluk yapımında ise aynı şekilde renkleri önceden belirlemek, kullanılacak olan alanın ölçüsüne de dikkat edilerek yapılması gerekiyor.