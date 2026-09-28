Sarıyer'de yayaların üzerine taksi süren şoför cezayı yedi

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İstanbul
İstanbul Sarıyer Haydar Aliyev Caddesi'nde yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşların üzerine taksisini süren 27 yaşındaki E.D. isimli sürücü, görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine emniyeti harekete geçirdi. Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince kimliği tespit edilerek yakalanan taksi şoförüne, Karayolları Trafik Kanunu’nun "saygısızca araç kullanmak" ve "yaya geçitlerinden geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermemek" maddelerinden toplam 6 bin 662 lira idari para cezası kesildi.