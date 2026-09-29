ŞOK 30 Eylül-6 Ekim aktüel ürünler kataloğu 2026! Yatak örtüsü seti, tek ve çift kişilik yorgan, kadın çantası, baskül ve blender geliyor

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İstanbul
ŞOK’ta bu hafta çarşamba günü indirime girecek ürünler listesi belli oldu. Çoklu dil destekli 126 Ekran 4K Qled Televizyon 16.999 TL’den raflarda olacak. Seramik Kaplama Saç Düzleştirici 1.499 TL, 500 Watt gücünde Kişisel Blender 2.499 TL, Projeksiyon Gece Lambası ise 899 TL olacak. Çocuklara özel Konuşan Bilgi Kartları 499 TL’den müşterileri bekleyecek. ŞOK Kataloğunun merakla beklenen ürünleri arasında yer alan Tek Kişilik Pamuklu Battaniye 399 TL, Çift Kişilik Pamuklu Battaniye (150x300cm) 450 TL, Desenli Yorgan Tek Kişilik (155x215 cm) 750 TL, Desenli Çift Kişilik Yorgan (195x215) ise 850 TL’den satışa çıkacak. Silikon Yastık 125 TL, Visco Dolgulu Yastık 250 TL, Mega Kutulu Hurç 199 TL, 4 Bölmeli Düzenleyici 175 TL, Makyaj Çantası ise 299 TL olacak. İşte, ŞOK 30 Eylül-6 Ekim aktüel ürünler kataloğu…
50" 126 Ekran 4K QLED Smart TV: 16.999 TL
Çift Kişilik Yatak Örtüsü Seti: 1.799 TL
Nuva İyon Saç Düzleştirici: 1.499 TL
Shake'n Take Go Kişisel Blender: 2.399 TL
Desenli Yorgan Çift Kişilik: 850 TL
Desenli Yorgan Tek Kişilik: 750 TL
Kadın A4 Çantası: 450 TL
Çift Kişilik Soft Pamuklu Battaniye: 450 TL
Akıllı Dijital Banyo Baskülü: 425 TL
Lazer Kesim Sütyen: 399 TL
Lazer Kesim Toparlayıcı Sütyen: 399 TL
Sık Yıkananlar Jel Deterjan 2.47 L (Kasa Arkası): 399 TL
Aptamil Devam Sütü Çeşitleri 350 g: 319 TL
Bouquet Kase 4'lü 455 cc: 299 TL
Kapaklı Makyaj Organizer Çanta: 299 TL
Makyaj Organizer Çanta: 299 TL
Emici Külot Hasta Bezi 8-14 Adet: 259 TL
Bebylon Kavanoz 1.100 cc: 250 TL
Çay Bardak Seti 12 Parça: 250 TL
Çiğ Köfte Tepsi 38 cm: 250 TL
Yon Soyacak: 250 TL
Visco Dolgulu Yastık: 250 TL
Bebylon Kavanoz 1.500 cc: 229 TL
Kürşat Saç Kremi Çeşitleri 200 ml: 229 TL
Keçi Sütü Parfüm 50 ml - 100 ml: 229 TL
Nescafe Filtre Blend 95 g (Kasa Arkası): 149 TL
Duru Fresh Duş Sabunu Çeşitleri 4x150 g: 129 TL
Oval Servis Kayık Tabak: 125 TL
Karaman 3'lü Saklama Kabı 225 cc: 125 TL
Baskılı Mega Boy Hurç: 125 TL
Baskılı Beza Altı Hurç Büyük Boy: 125 TL
Baskılı Pencereli Hurç: 125 TL
Silikon Yastık: 125 TL
Sıcak Soğuk Taşıma Çantası 12 L: 125 TL
Kadın Tayt S/M/L/XL: 125 TL
Çikolatalı Dubai İstanbul Duo Sütlü Tablet 93 g (Kasa Arkası): 85 TL
Cappy Şeftali/Karışık 6x200 ml (Kasa Arkası): 80 TL
Duru Fresh Duş Sabunu Çeşitleri 4x80 ml: 10 TL