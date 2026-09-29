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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 12:17
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 12:40

Türk futbolunda deprem! MHK soruşturmasında şok detaylar ortaya çıktı: Sınav sonuçları değiştirilmiş

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte 6 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun detayları ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde, 2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapıldığı, kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale edildiği ve sınav sonuçlarının değiştirildiği belirlendi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Türk futbolunda deprem! MHK soruşturmasında şok detaylar ortaya çıktı: Sınav sonuçları değiştirilmiş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 12:17
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 12:40

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyonun düğmesine basıldı. MHK Başkanı ile birlikte 6 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun detayları ortaya çıkarken, yapılan incelemelerde hakem listeleri ve sınav sonuçlarına müdahale edildiği belirlendi. 

HABERİN ÖZETİ

Türk futbolunda deprem! MHK soruşturmasında şok detaylar ortaya çıktı: Sınav sonuçları değiştirilmiş

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, hakem listeleri ve sınav sonuçlarına müdahale edildiği iddiaları üzerine MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte 6 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan incelemelerde hakem listeleri ve sınav sonuçlarına müdahale edildiği,
Bazı hakemlerin objektif gerekçe gösterilmeden klasman dışı bırakıldığı veya ayrıcalıklı davranıldığı iddiaları yer aldı.
2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapıldığı ve 2025 yılı kural sınavında notlandırma sürecine müdahale edildiği belirtildi.
Şüpheliler hakkında mobbing, evrakta sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve güveni kötüye kullanma gibi suçlamalarla çalışma yapıldığı aktarıldı.
Şüphelilerin ikametleri, iş yerleri ve ofislerinde adli arama gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirildi.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Türk futbolunda deprem! MHK soruşturmasında şok detaylar ortaya çıktı: Sınav sonuçları değiştirilmiş

SINAV SONUÇLARI DEĞİŞTİRİLMİŞ 

Yapılan çalışmalarda bazı hakemlerin objektif ve gerekçeli bir karar gösterilmeksizin klasman dışı bırakıldığı, görev verilmediği veya sistematik şekilde dışlandığı, bazı hakemlere ayrıcalıklı davranıldığı, puanlama ve atama süreçlerine müdahale edildiği iddialarına yer verildi. Ayrıca 2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapıldığı, 2025 yılında Riva’da gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale edildiği ve bazı hakemlerin sınav sonuçlarının değiştirildiği iddiaları belirtildi.

Türk futbolunda deprem! MHK soruşturmasında şok detaylar ortaya çıktı: Sınav sonuçları değiştirilmiş

ŞÜPHELİLERE YÖNELİK SUÇ İSNATLARI

Yapılan tespit ve çalışmalar kapsamında Ferhat Gündoğdu hakkında mobbing ve kamu görevlisinin evrakta sahteciliği, Sebahattin Şahin hakkında mobbing ve evrakta sahtecilik, Ahmet Şahin hakkında evrakta sahtecilik, Yunus Yıldırım hakkında mobbing ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, Ferdi Karadoruk hakkında ise mobbing, müstehcenlik ve güveni kötüye kullanma (zimmet) suç isnatları kapsamında çalışma yapıldığı belirtildi.

Çalışmaların müşteki ve tanık beyanlarıyla desteklendiği, evrakta sahteciliğin ise inceleme sonucunda hazırlanan bilirkişi raporuyla tespit edildiği kaydedildi. Alican Sağlar’ın da Ferdi Karadoruk’un İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen müstehcenlik dosyası kapsamında alınan telefonuna ilişkin imaj raporları üzerinde yapılan incelemede, hakem listelerinin belirlenmesine yönelik iki kişi arasındaki WhatsApp görüşmelerinde adının geçtiği tespit edildi.

İKAMET, İŞ YERİ VE OFİSLERDE ARAMA PLANLANDI

Bu kapsamda şüpheliler hakkında yakalama ve gözaltı işlemleri ile delillerin ele geçirilmesi amacıyla ikamet, iş yeri ve ofislerinde adli arama gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi.

Arama yapılması planlanan adresler arasında Ferdi Karadoruk’un Üsküdar’daki ikameti, Ahmet Şahin’in Beşiktaş’taki ikameti, Yunus Yıldırım’ın Manisa’daki ikameti ile Beykoz’da bulunan Limak Eurasia Luxury Hotel’in 502 numaralı odası, Ferhat Gündoğdu’nun Ankara’daki ikameti, Sebahattin Şahin’in İzmir’deki ikameti ve Alican Sağlar’ın Kağıthane’deki ikameti yer aldı.

Ayrıca MHK İstanbul Şubesi’nin Riva, Üsküdar ve 4. Levent’teki adresleri, Ankara binası ile Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi’nin Üsküdar ve Burhan Felek Spor Kompleksi’ndeki adreslerinde de arama yapılmasının planlandığı bildirildi.

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#İstanbul
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