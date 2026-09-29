29 Ekim tatili 4.5 gün olur mu? 28 Ekim yarım gün mü? 2026 Cumhuriyet Bayramı takvimi...

Cumhuriyetimizin 103. yaşını kutlayacağımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na çok kısa bir zaman kaldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet Bayramımız büyük bir coşku ile kutlanacak. Milli resmi bayramlar arasında kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi 28 Ekim günü yarım gün tatil uygulanıyor. Bu yıl perşembeye denk gelen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının ardından cuma gününün de tatile katılıp hafta sonu 4.5 günlük bir tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki 29 Ekim tatili 4.5 gün olur mu? Cumhuriyet bayramı tatili uzatılır mı?

29 EKİM TATİLİ 4.5 GÜN OLUR MU?

Resmi tatilin uzatılması ile ilgili herhangi bir resmi duyuru söz konusu değil. Bu nedenle 29 Ekim tatili hafta sonu ile birleşerek 4.5 gün olmayacak. Ancak 30 Ekim Cuma günü izin kullanılması halinde 4.5 günlük bir tatil planı yapılabilir. Bu durumda 4.5 günlük tatil şu şekilde olacaktır;

28 Ekim Çarşamba: Saat 13.00 itibariyle tatil

29 Ekim Perşembe: Tüm gün resmi tatil

30 Ekim Cuma: İzin alınması halinde tatil

31 Ekim Cumartesi: Hafta sonu

1 Kasım Pazar: Hafta sonu

29 EK,M TATİLİ UZATILDI MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinin 30 Ekim Cuma günü ile birleştirilerek uzatıldığına dair resmi bir açıklama yok. Bu nedenle 30 Ekim günü kamu ve özel sektör çalışanları normal mesailerinde çalışmaya devam edecek.

30 Ekim 2026 Cuma günü izin alınması halinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili hafta sonu ile birleştirilerek 4.5 günlük bir tatil yapılabilecek.