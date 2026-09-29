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Editor
 | İrem Yarbasan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 12:06
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 12:06

29 Ekim tatili 4.5 gün olur mu? 28 Ekim yarım gün mü? 2026 Cumhuriyet Bayramı takvimi...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda resmi tatilin kaç gün olacağı merak ediliyor. 29 Ekim 2026'da Cumhuriyetimizin 103. yaşını kutlayışımızın ardından gözler 30 Ekim Cuma gününe çevrildi. Her resmi tatilde olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumuhuriyet Bayramı'ndan önceki gün yarım gün tatil olacak. Böylece 28 Ekim Yarım gün tatil, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tam gün resmi tatil olacak. Peki 29 Ekim tatili 4.5 gün olur mu? 29 Ekim tatili uzatılır mı? İşte ayrıntılar...

Avatar
Editor
 İrem Yarbasan
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29 Ekim tatili 4.5 gün olur mu? 28 Ekim yarım gün mü? 2026 Cumhuriyet Bayramı takvimi...
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 12:06
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 12:06

Cumhuriyetimizin 103. yaşını kutlayacağımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na çok kısa bir zaman kaldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet Bayramımız büyük bir coşku ile kutlanacak. Milli resmi bayramlar arasında kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi 28 Ekim günü yarım gün uygulanıyor. Bu yıl perşembeye denk gelen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının ardından cuma gününün de tatile katılıp hafta sonu 4.5 günlük bir tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki 29 Ekim tatili 4.5 gün olur mu? Cumhuriyet bayramı tatili uzatılır mı?

29 Ekim tatili 4.5 gün olur mu? 28 Ekim yarım gün mü? 2026 Cumhuriyet Bayramı takvimi...

29 EKİM TATİLİ 4.5 GÜN OLUR MU?

Resmi tatilin uzatılması ile ilgili herhangi bir resmi duyuru söz konusu değil. Bu nedenle 29 Ekim tatili hafta sonu ile birleşerek 4.5 gün olmayacak. Ancak Cuma günü izin kullanılması halinde 4.5 günlük bir tatil planı yapılabilir. Bu durumda 4.5 günlük tatil şu şekilde olacaktır;

28 Ekim Çarşamba: Saat 13.00 itibariyle tatil
29 Ekim Perşembe: Tüm gün
30 Ekim Cuma: İzin alınması halinde tatil
31 Ekim Cumartesi: Hafta sonu
1 Kasım Pazar: Hafta sonu

29 Ekim tatili 4.5 gün olur mu? 28 Ekim yarım gün mü? 2026 Cumhuriyet Bayramı takvimi...

29 EK,M TATİLİ UZATILDI MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinin 30 Ekim Cuma günü ile birleştirilerek uzatıldığına dair resmi bir açıklama yok. Bu nedenle 30 Ekim günü kamu ve özel sektör çalışanları normal mesailerinde çalışmaya devam edecek.

30 Ekim 2026 Cuma günü izin alınması halinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili hafta sonu ile birleştirilerek 4.5 günlük bir tatil yapılabilecek. 

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ETİKETLER
#tatil
#1 Kasım
#30 Ekim
#29 ekim cumhuriyet bayramı
#resmi tatil
#Yaşam
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