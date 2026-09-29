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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 12:53
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 12:55

Galatasaray'dan 30 milyon euroluk çılgınlık! Okan Buruk ısrarla istiyor: İsviçre'den gol makinesi geliyor

Yaz transfer döneminde imza attırdığı isimlerle adından söz ettiren Galatasaray, Avrupa'da fırtınalar estiren genç golcü için yeniden vites yükseltti. Teknik direktör Okan Buruk’un kadrosunda görmeyi çok istediği 20 yaşındaki yıldız adayı için sarı-kırmızılılar dudak uçuklatan bir bütçeyi gözden çıkarırken, transferin engellenme nedeni ve kulüp başkanının olaya dair açıklamaları şaşkınlığa sebep oldu. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray'dan 30 milyon euroluk çılgınlık! Okan Buruk ısrarla istiyor: İsviçre'den gol makinesi geliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 12:53
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 12:55

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren ve Avrupa’da başarı hedefleyen , transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. 

Galatasaray'dan 30 milyon euroluk çılgınlık! Okan Buruk ısrarla istiyor: İsviçre'den gol makinesi geliyor

Son transfer turlarından birinde İsviçre kulübü Sion’un kapısını çalan ancak olumsuz cevap alan sarı-kırmızılı yönetim, İsviçreli genç yetenek Winsley Boteli aşkından vazgeçmiş değil. Son periyotta milli forvet Deniz Gül’ü kadrosuna katarak hücum hattını güçlendiren Aslan, asıl büyük hamlesini Boteli ile yapmayı planlıyor.

Galatasaray'dan 30 milyon euroluk çılgınlık! Okan Buruk ısrarla istiyor: İsviçre'den gol makinesi geliyor

MASADAKİ RAKAM DUDAK UÇUKLATTI: 30 MİLYON EURO!

Süper Lig’deki yabancı kontenjanı kurallarına da tam uyum sağlayan Kongo asıllı İsviçreli santrfor için yönetimin gözden çıkardığı rakam netleşmeye başladı. Eylül ayında Sion’a yapılan 20 milyon Euro'luk teklifin reddedilmesinin ardından sarı-kırmızılı idarecilerin, ocak ayı ve özellikle önümüzdeki yaz dönemi için 30 milyon Euro seviyesine kadar çıkabileceği konuşuluyor. Avrupa'nın dev kulüplerinin de radarında bulunan 1.84 boyundaki yıldız adayını Sion bu sezon takımda tutmak istese de oyuncunun yükselen grafiği bu durumu imkansız kılacak gibi görünüyor.

Galatasaray'dan 30 milyon euroluk çılgınlık! Okan Buruk ısrarla istiyor: İsviçre'den gol makinesi geliyor

SION BAŞKANI ENGEL OLDU

Eylül ayındaki transfer sürecinde en büyük engel Sion Başkanı Christian Constantin olmuştu. Genç oyuncunun Galatasaray’da oynamaya ve parçalı formayı giymeye sıcak bakmasına rağmen Başkan Constantin, sarı-kırmızılıların yaptığı cazip teklifi geri çevirmiş ve "Galatasaray onun için doğru kulüp değil" diyerek transfere bizzat set çekmişti.

Galatasaray'dan 30 milyon euroluk çılgınlık! Okan Buruk ısrarla istiyor: İsviçre'den gol makinesi geliyor

15 MAÇTA 18 GOLE DOĞRUDAN KATKI: TAM BİR GOL MAKİNESİ

Geleceğin en büyük yıldız adayları arasında gösterilen Winsley Boteli, sergilediği inanılmaz performansla adeta parmak ısırtıyor. Çıktığı 15 resmi mücadelede rakip fileleri 13 kez havalandıran yetenekli santrfor, 5 de asist yaparak toplamda 18 gole doğrudan katkı sağladı. Hücum hattındaki etkinliği ve fiziksel özellikleriyle sarı-kırmızılı camiada şimdiden "Yeni Osimhen" benzetmeleri yapılmaya başlandı.

Galatasaray'dan 30 milyon euroluk çılgınlık! Okan Buruk ısrarla istiyor: İsviçre'den gol makinesi geliyor

OKAN BURUK’UN TRANSFER LİSTESİNİN ZİRVESİNDE

Bu transfer operasyonundaki en ısrarcı figür ise teknik direktör . 1.84'lük genç forvetin sahadaki duruşuna, bitiriciliğine ve oyun aklına hayran kalan tecrübeli çalıştırıcı, yönetime sunduğu raporda Boteli'nin adını ilk sıraya yazdı. Buruk’un "Mutlaka almalıyız" dediği oyuncu için Galatasaray yönetimi, ocak transfer tescil döneminde Sion'un kapısını bir kez daha çalacak ve gerekirse yaz ayında şartları zorlayarak mutlu sona ulaşacak.

Galatasaray'dan 30 milyon euroluk çılgınlık! Okan Buruk ısrarla istiyor: İsviçre'den gol makinesi geliyor
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#galatasaray
#okan buruk
#Futbol
#Winsley Boteli
#Sion
#Christian Constantin
#Spor
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