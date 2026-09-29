Galatasaray'dan 30 milyon euroluk çılgınlık! Okan Buruk ısrarla istiyor: İsviçre'den gol makinesi geliyor

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren ve Avrupa’da başarı hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Son transfer turlarından birinde İsviçre kulübü Sion’un kapısını çalan ancak olumsuz cevap alan sarı-kırmızılı yönetim, İsviçreli genç yetenek Winsley Boteli aşkından vazgeçmiş değil. Son periyotta milli forvet Deniz Gül’ü kadrosuna katarak hücum hattını güçlendiren Aslan, asıl büyük hamlesini Boteli ile yapmayı planlıyor.

MASADAKİ RAKAM DUDAK UÇUKLATTI: 30 MİLYON EURO!

Süper Lig’deki yabancı kontenjanı kurallarına da tam uyum sağlayan Kongo asıllı İsviçreli santrfor için yönetimin gözden çıkardığı rakam netleşmeye başladı. Eylül ayında Sion’a yapılan 20 milyon Euro'luk teklifin reddedilmesinin ardından sarı-kırmızılı idarecilerin, ocak ayı ve özellikle önümüzdeki yaz dönemi için 30 milyon Euro seviyesine kadar çıkabileceği konuşuluyor. Avrupa'nın dev kulüplerinin de radarında bulunan 1.84 boyundaki yıldız adayını Sion bu sezon takımda tutmak istese de oyuncunun yükselen grafiği bu durumu imkansız kılacak gibi görünüyor.

SION BAŞKANI ENGEL OLDU

Eylül ayındaki transfer sürecinde en büyük engel Sion Başkanı Christian Constantin olmuştu. Genç oyuncunun Galatasaray’da oynamaya ve parçalı formayı giymeye sıcak bakmasına rağmen Başkan Constantin, sarı-kırmızılıların yaptığı cazip teklifi geri çevirmiş ve "Galatasaray onun için doğru kulüp değil" diyerek transfere bizzat set çekmişti.

15 MAÇTA 18 GOLE DOĞRUDAN KATKI: TAM BİR GOL MAKİNESİ

Geleceğin en büyük yıldız adayları arasında gösterilen Winsley Boteli, sergilediği inanılmaz performansla adeta parmak ısırtıyor. Çıktığı 15 resmi mücadelede rakip fileleri 13 kez havalandıran yetenekli santrfor, 5 de asist yaparak toplamda 18 gole doğrudan katkı sağladı. Hücum hattındaki etkinliği ve fiziksel özellikleriyle sarı-kırmızılı camiada şimdiden "Yeni Osimhen" benzetmeleri yapılmaya başlandı.

OKAN BURUK’UN TRANSFER LİSTESİNİN ZİRVESİNDE

Bu transfer operasyonundaki en ısrarcı figür ise teknik direktör Okan Buruk. 1.84'lük genç forvetin sahadaki duruşuna, bitiriciliğine ve oyun aklına hayran kalan tecrübeli çalıştırıcı, yönetime sunduğu raporda Boteli'nin adını ilk sıraya yazdı. Buruk’un "Mutlaka almalıyız" dediği oyuncu için Galatasaray yönetimi, ocak transfer tescil döneminde Sion'un kapısını bir kez daha çalacak ve gerekirse yaz ayında şartları zorlayarak mutlu sona ulaşacak.