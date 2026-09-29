Kağıthane’de işkence evine baskın: Bağlayıp 3 gün boyunca darp ettiler

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İstanbul
Kağıthane Merkez Mahallesi’nde Hakan Ç. ile Görkem Serkan T., alacak verecek meselesi nedeniyle yaşadıkları tartışma nedeniyle bir eve götürüldü. Elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanan 2 kişi, 3 gün boyunca evde alıkonularak darbedildi.
Evde kelepçeli ve yüzü yaralı bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Hakan Ç. ile Görkem Serkan T.’yi elleri ve ayakları koli bandıyla bağlı halde buldu. Ekipler tarafından kurtarılan 2 kişi tedavi edilmek üzere hastaneye götürülürken, evde bulunan 28 yaşındaki Zeki A. gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca, şarjör, 7 mermi ve hançer ele geçirildi.
Polis ekipleri, olayın ardından güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda olaya karıştığı belirlenen 21 yaşındaki İdris A., 21 yaşındaki Tarık O. ve 22 yaşındaki Suat Eren D., Kağıthane’de düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Şüphelilerin binaya, alıkonulan 2 kişinin ise otoparktan binaya girdikleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zeki A., İdris A., Tarık O. ve Suat Eren D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hakan Ç. ile Görkem Serkan T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.