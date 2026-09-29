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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 14:15
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 14:28

Kağıthane’de işkence evine baskın: Bağlayıp 3 gün boyunca darp ettiler

Kağıthane’de, alacak verecek meselesi nedeniyle yaşanan anlaşmazlığın ardından 25 yaşındaki Hakan Ç. ile Görkem Serkan T., bir evde elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanarak 3 gün boyunca darp edilerek işkence gördü. İhbar üzerine eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, 2 şahsı elleri ve ayakları bağlı halde buldu. Şahısların vücutlarının çeşitli yerlerinde darp izleri bulunurken, olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 14:15
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 14:28

Kağıthane Merkez Mahallesi’nde Hakan Ç. ile Görkem Serkan T., alacak verecek meselesi nedeniyle yaşadıkları tartışma nedeniyle bir eve götürüldü. Elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanan 2 kişi, 3 gün boyunca evde alıkonularak darbedildi.

HABERİN ÖZETİ

Kağıthane’de işkence evine baskın: Bağlayıp 3 gün boyunca darp ettiler

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Kağıthane'de uyuşturucu madde sevkiyatı sırasında çıkan tartışma nedeniyle bir evde elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanıp 3 gün boyunca darbedilerek alıkonulan 2 kişi, polis operasyonuyla kurtarıldı.
Uyuşturucu madde sevkiyatı sırasında tartışma yaşayan Hakan Ç. ile Görkem Serkan T., götürüldükleri evde 3 gün boyunca alıkonuldu ve darbedildi.
İhbar üzerine adrese operasyon düzenleyen polis, 2 kişiyi elleri ve ayakları koli bandıyla bağlı halde kurtararak hastaneye götürdü ve adresteki Zeki A.'yı gözaltına aldı.
Aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, şarjör, 7 mermi ve hançer ele geçirildi.
Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olaya karışan İdris A., Tarık O. ve Suat Eren D.'yi düzenledikleri operasyonlarla yakaladı.
Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli mahkemece tutuklanırken, darbedilen Hakan Ç. ve Görkem Serkan T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Kağıthane’de işkence evine baskın: Bağlayıp 3 gün boyunca darp ettiler

İHBAR EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Evde kelepçeli ve yüzü yaralı bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Hakan Ç. ile Görkem Serkan T.’yi elleri ve ayakları koli bandıyla bağlı halde buldu. Ekipler tarafından kurtarılan 2 kişi tedavi edilmek üzere hastaneye götürülürken, evde bulunan 28 yaşındaki Zeki A. gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca, şarjör, 7 mermi ve hançer ele geçirildi.

Kağıthane’de işkence evine baskın: Bağlayıp 3 gün boyunca darp ettiler

ŞÜPHELİLER DÜZENLENEN OPERASYONLARLA YAKALANDI

Polis ekipleri, olayın ardından güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda olaya karıştığı belirlenen 21 yaşındaki İdris A., 21 yaşındaki Tarık O. ve 22 yaşındaki Suat Eren D., Kağıthane’de düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Şüphelilerin binaya, alıkonulan 2 kişinin ise otoparktan binaya girdikleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

DARBEDİLEN ŞAHISLAR ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zeki A., İdris A., Tarık O. ve Suat Eren D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hakan Ç. ile Görkem Serkan T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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ETİKETLER
#Hakan Ç.
#Görkem Serkan T.
#Zeki A.
#İdris A.
#Kağıthane Merkez Mahallesi
#3. Sayfa
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