Italiano istedi, Serdal Adalı yeni transferi resmen açıkladı: 'Devre arasında alacağız!'

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, katıldığı bir programda Türk futbolunun ve Beşiktaş’ın sıcak başlıklarını değerlendirdi. Kadro yapılanmasından ekonomik tabloya kadar geniş bir yelpazede konuşan Adalı, hem özeleştiride bulundu hem de taraftarları heyecanlandıracak transfer müjdesini duyurdu.

SANDIK GELİYOR: "YENİDEN YÖNETİM KURMAK İÇİN SEÇİME GİDİYORUZ"

Siyah-beyazlı kulüpte beklenen tüzük değişikliği ve yönetim kurulundaki son duruma değinen Adalı, seçime gitme kararı aldıklarını duyurdu. Süreçle ilgili detayları paylaşan Başkan, "Tüzükte görev süresini 2 yıla düşürmek gibi 3-5 maddelik pratik bir değişiklik planlıyorduk. Ancak Divan Kurulu Başkanımızla görüştükten sonra konuyu daha geniş kapsamlı ele almaya karar verdik ve süreç yetişmedi. Yönetim kurulumuzda yorulan, görevini dışarıdan destek vererek sürdürmek isteyen arkadaşlarımız var. Bu nedenle kadromuzu tazelemek ve güçlü bir yapı oluşturmak adına seçime gitme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

"30’A YAKIN OYUNCU DEĞİŞTİ"

Futbol takımındaki büyük kabuk değişimine dikkat çeken Serdal Adalı, eşine az rastlanır bir kadro operasyonuna imza attıklarını belirtti:

"Beşiktaş’ın hedefi her kulvarda sadece şampiyonluktur. Türkiye’de ve hatta Avrupa’da örneği az görülecek bir hamleyle takımın neredeyse tamamını yeniledik, 30’a yakın futbolcuyla yollarımızı ayırıp yenilerini kattık. Tabii ki bu kadar büyük bir değişimin uyum süreci zaman alır. İlk 6-7 haftayı kayıpsız atlatma derdindeyken takım beklenenin üzerinde bir başlangıç yaptı. Doğru planlama başarıyı getirdi ancak taraftarımızın biraz daha sabırlı olması gerekiyor. Milli aranın ardından sahada çok daha derli toplu ve iyi sonuçlar alan bir Beşiktaş izleyeceğiz."

DEVRE ARASINDA NOKTA ATIŞI TRANSFER MÜJDESİ

Teknik direktör Vincenzo Italiano’nun İtalyan basınına verdiği röportajdaki ifadelerine de açıklık getiren Adalı, transfer çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü vurguladı:

"Hocamız basın karşısında temkinli konuşmayı seçiyor ama aklındaki tek hedef şampiyonluk. Transfer komitemiz durmaksızın çalışıyor; Statta Graf, Ümraniye’de ise Önder Özen ve ekibi mesaide. Yaz dönemindeki hedeflerimizin yüzde 90’ını tamamladık. Devre arasında da kadromuzu 1-2 nokta transferle takviye edeceğiz. Italiano’nun ısrarla kadrosunda görmek istediği çok özel bir isim var, inşallah devre arasında o imzayı attıracağız."

TFF VE HAKEM KARARLARINA SERT TEPKİ: "ALTI GOLÜMÜZ İPTAL EDİLDİ"

Süper Lig’de sezona hakem hatalarının damga vurduğunu belirten Beşiktaş Başkanı, TFF ve MHK yönetimine eleştiriler yöneltti:

"TFF’nin olumlu adımları var ancak MHK konusundaki ısrarlarını anlamakta güçlük çekiyoruz. Lig ne yazık ki ciddi hatalarla başladı. Adeta Beşiktaş’ın ivmesini kesmeye yönelik adımlar atılıyor gibi bir hava var. Daha ilk altı haftada kamuoyunun 'temiz' dediği altı golümüz geçersiz sayıldı. Verilmeyen penaltıları bir kenara bırakıyorum, saha içindeki yumruk olayı bizim için bardağı taşıran son damla oldu. Haksızlıkların düzelmesi için tüm yolları zorluyoruz."

YAYIN İHALESİ MESAJI: "500 MİLYON DOLARIN ALTINA 'EVET' DEMEYİZ"

Türk futbolunun ekonomik değerine de değinen Adalı, yeni yayın ihalesi beklentisini yüksek tuttu:

"Mevcut yayın gelirleri Türk futbolunun büyüklüğü karşısında komik kalıyor. Yurt içinden ve dışından ilgi duyan yatırımcılar var. Kulüp olarak 500 milyon doların altında kalacak herhangi bir teklife onay vermeyi düşünmüyoruz."

"3 YILLIK PLANIN %75’İ TAMAM, FAİZ YÜKÜ DÜŞÜYOR"

Mali disiplin ve kulüp özkaynakları konusunda katedilen mesafeyi rakamlarla anlatan Adalı, kulübün geleceğini garanti altına aldıklarını söyledi:

"Göreve gelirken 3 yıllık bir strateji belirlemiştik ve şu an bu planın yüzde 70-75’lik kısmını başarıyla uyguladık. Dikilitaş projesinin temelini attık, yeni gayrimenkul projeleri için arazi arayışlarımız sürüyor. Bütçe dengesini sağladık. En önemli gelişme ise finansal yükte yaşandı; 2025 yılında 50 milyon Euro faiz ödeyen Beşiktaş, bu yıl sadece 5 milyon Euro faiz ödeyecek. Sporcu ve personel maaşlarını ayın son günü gelmeden düzenli ödeyen ender kulüplerden biriyiz."

GENÇ TRANSFERLER İÇİN ÖZELEŞTİRİ

İlk dönemlerinde kadroya katılan genç oyuncular Arroyo ve Elan Ricardo transferlerine de değinen Başkan Adalı, "İlk dönemimizde iki genç çocuk aldık geldik ama o süreci çok daha verimli yönetebilirdik. Bu konuda kendi özeleştirimi rahatlıkla yapabilirim" dedi.

BATUM'DA SEYİRCİLİ HAPOEL BEER SHEVA MAÇI

Avrupa kupalarındaki eşleşmeleri de değerlendiren Serdal Adalı, İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva ile oynanacak mücadelenin detaylarını paylaştı:

"UEFA’nın bu tür durumlar için farklı kura prosedürleri olabilirdi ancak süreç bu şekilde gelişti. Herhangi bir itirazda bulunmaya gerek görmedik. Gürcistan Spor Bakanlığı ve UEFA ile gerekli görüşmeleri tamamladık. Hapoel Beer Sheva maçını Batum’da, taraftarımızın desteğiyle seyircili olarak oynayacağız. Bu arada Güney Kıbrıs ekibiyle de eşleştik, tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz."

STAT KAPASİTESİ ARTIYOR, NECİP UYSAL UEFA YOLCUSU

Siyah-beyazlı taraftarları sevindirecek stat müjdesini ve Necip Uysal gelişmesini aktaran Adalı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kale arkası tribünlerinde koltuk düzenlemesine gittik. Kasım ayına kadar tamamlanacak çalışmayla stat kapasitemiz yaklaşık 3.500-4.000 kişilik bir artış gösterecek. Bu tribünlerin kombine fiyatlarını da her taraftarımızın ulaşabileceği makul seviyelerde tuttuk. Hem coşku hem gelir artacak."

"Necip Uysal ile aramızda özel bir bağ var. UEFA’nın açtığı prestijli bir projeye katılma kararı aldı. Necip’in ileride çok başarılı bir teknik direktör olacağına gönülden inanıyorum."