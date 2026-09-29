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İşten çıkarılanlar dikkat! 6 ay şartı tartışmasında AYM’den emsal karar

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 13:06
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 13:06
1
adil yargılanma hakkı kapsamındaki gerekçeli karar

Anayasa Mahkemesi (AYM), 6 aylık kıdem şartını sağlayamadığı gerekçesiyle işe iade davası reddedilen çalışanın başvurusunda, adil yargılanma hakkı kapsamındaki gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğine hükmetti.
 

2
bankada yatırım uzmanı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 15 Mart 2021'de bir bankada yatırım uzmanı olarak çalışmaya başlayan Gülşah K, 13 Eylül 2021'de "performans yetersizliği" gerekçesiyle işten çıkarıldı.
 

3
5-18 Eylül 2021 arasında raporlu

Kovid-19 nedeniyle 5-18 Eylül 2021 arasında raporlu olan Gülşah K'ye fesih ihbarnamesi 18 Eylül 2021'de tebliğ edildi.

 

4
11. İş Mahkemesine "işe iade" talebiyle

Bunun üzerine İstanbul 11. İş Mahkemesine "işe iade" talebiyle dava açan Gülşah K, fesih bildiriminin tebliğ tarihi itibarıyla 6 aylık kıdem koşulunu sağladığını ifade etti.
 

5
performans yetersizliği gerekçesiyle işten çıkarılması

PERFORMANS YETERSİZLİĞİ GEREKÇESİYLE İŞTEN ÇIKARILDI

Çalıştığı süreçte yöneticileri tarafından sürekli takdir edildiğini belirten Gülşah K, performans yetersizliği gerekçesiyle işten çıkarılmasının haksız ve hukuka aykırı olduğunu öne sürdü.
 

6
Davalı banka

Davalı banka ise cevap dilekçesinde, çalışanın iş akdinin 13 Eylül 2021'de haklı nedenle sona erdirildiğini, işe iadenin şartlarından biri olan 6 aylık kıdem koşulunun gerçekleşmediğini savundu.
 

7
Yerel mahkeme "işe iade" kararı verdi

YEREL MAHKEME "İŞE İADE" KARARI VERDİ

Gülşah K'nin işe iadesine karar veren yerel mahkeme, işverence işe başlatılmaması halinde davacıya 43 bin 666 lira tazminat ödenmesine hükmetti.
 

8
Davacının kıdeminin 6 ay olmasına 2 gün kala

Davacının kıdeminin 6 ay olmasına 2 gün kala iş akdinin feshedildiği hatırlatılan kararda, raporlu olması nedeniyle ihbarnamenin 18 Eylül 2021'de tebliğ edildiği, bu nedenle iş güvencesi hükümlerinden yararlandırılması gerektiği belirtildi.
 

9
fesih öncesinde davacının savunması

Kararda ayrıca, fesih öncesinde davacının savunması alınmadığından şekil ve şartlarına uygun yapılmayan feshin geçersiz olduğuna işaret edildi.
 

10
İstinaf mahkemesi bankayı haklı buldu

İSTİNAF MAHKEMESİ BANKAYI HAKLI BULDU

Karara itiraz edilmesi üzerine dosyaya bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 31. Hukuk Dairesi ise davalı bankayı haklı buldu.
 

11
Gülşah K'nin iş yerindeki kıdemi

Gülşah K'nin iş yerindeki kıdemini 5 ay 28 gün olarak kabul eden daire, davacının iş güvencesi hükümlerinden faydalanamayacağı sonucuna vararak davanın reddine kesin olarak karar verdi.
 

12
YENİDEN YARGILAMA YAPILACAK

YENİDEN YARGILAMA YAPILACAK

Karar üzerine Gülşah K, AYM'ye bireysel başvuruda bulundu.

Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğine karar veren Yüksek Mahkeme, ihlal sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere kararın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 31. Hukuk Dairesine gönderilmesine hükmetti.

13
AYM'nin kararında

AYM'nin kararında, 6 aylık kıdem koşulunun, sağlık raporu ve fesih bildiriminin başvurucuya ulaştığı tarihi esas alarak gerçekleştiğini kabul eden yerel mahkemenin, kararında bunu gerekçesiyle anlattığına işaret edildi.

 

14
istinaf mahkemesi

Kararda, istinaf mahkemesinin ise davayı neden reddettiğine dair yeterli gerekçe göstermediği bildirildi.

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