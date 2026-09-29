Putin'in ekibi telefon bile kullanamıyor! Olası suikast endişesiyle önlemler arttı

Ukrayna’nın eski askeri istihbarat başkanı Valeriy Kondratyuk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çevresindeki koruma kalkanının daha da güçlendirildiğini anlattı. Putin'in daha öncelerde yakınında çalışan personelin toplu taşımaya binmesini ya da telefona cevap vermesini yasakladığını hatırlatan Kondratyuk bu kez ekibinin aileleriyle iletişim kurmasının da yasaklandığını söyledi.

EKİBİN TELEFON KULLANMASI YASAK

Rus lider Putin'in olası suikast girişimleri, darbe ve insansız hava aracı saldırılarından endişe ettiğini ileri süren Kondratyuk, koruma ekibinin de telefon kullanmadığını ifade etti.

The Sun'ın haberine göre, Putin’in yakın çevresindeki bazı çalışanların görev yaptıkları konutlarda günün 24 saati kalmalarının istendiği de öne sürüldü.

Eski Ukraynalı istihbarat yetkilisi ayrıca Putin’in güvenlikle ilgili kararlarında 'mistikler ve yaşlıların' görüşlerine önem verdiğini savundu.

Kondratyuk’un iddiasına göre daha önce personelin evlerine güvenlik kameraları yerleştirilmişti.

Öte yandan Kremlin’den iddialara ilişkin doğrulama gelmedi.

''RUSYA AB'YE SALDIRI DÜZENLEYECEK KAPASİTEDE DEĞİL''

Kondratyuk ayrıca Ukrayna'nın Pravda gazetesine verdiği demeçte Putin'in Avrupa'ya saldırı düzenleyebilecek kapasitede olmadığını söyledi. NATO topraklarını ihlal eden işaretsiz insansız hava araçlarının tek amacının Ukrayna'ya verilen desteği durdurmak olduğunu iddia etti.