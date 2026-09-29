Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 14:13
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 14:13

Putin'in ekibi telefon bile kullanamıyor! Olası suikast endişesiyle önlemler arttı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çevresindeki güvenlik önlemleri arttı. Ukrayna'nın eski askeri istihbarat başkanı Valeriy Kondartyuk alınan önlemlere dair bilgiler verdi.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Putin'in ekibi telefon bile kullanamıyor! Olası suikast endişesiyle önlemler arttı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 14:13
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 14:13

’nın eski askeri istihbarat başkanı Valeriy Kondratyuk, Devlet Başkanı 'in çevresindeki koruma kalkanının daha da güçlendirildiğini anlattı. Putin'in daha öncelerde yakınında çalışan personelin toplu taşımaya binmesini ya da telefona cevap vermesini yasakladığını hatırlatan Kondratyuk bu kez ekibinin aileleriyle iletişim kurmasının da yasaklandığını söyledi. 

Putin'in ekibi telefon bile kullanamıyor! Olası suikast endişesiyle önlemler arttı

EKİBİN TELEFON KULLANMASI YASAK

Rus lider Putin'in olası suikast girişimleri, darbe ve insansız hava aracı saldırılarından endişe ettiğini ileri süren Kondratyuk, koruma ekibinin de telefon kullanmadığını ifade etti. 

The Sun'ın haberine göre, Putin’in yakın çevresindeki bazı çalışanların görev yaptıkları konutlarda günün 24 saati kalmalarının istendiği de öne sürüldü.

Eski Ukraynalı istihbarat yetkilisi ayrıca Putin’in güvenlikle ilgili kararlarında 'mistikler ve yaşlıların' görüşlerine önem verdiğini savundu.

Kondratyuk’un iddiasına göre daha önce personelin evlerine güvenlik kameraları yerleştirilmişti.

Putin'in ekibi telefon bile kullanamıyor! Olası suikast endişesiyle önlemler arttı

Öte yandan Kremlin’den iddialara ilişkin doğrulama gelmedi.

''RUSYA AB'YE SALDIRI DÜZENLEYECEK KAPASİTEDE DEĞİL''

Kondratyuk ayrıca Ukrayna'nın Pravda gazetesine verdiği demeçte Putin'in Avrupa'ya saldırı düzenleyebilecek kapasitede olmadığını söyledi. NATO topraklarını ihlal eden işaretsiz insansız hava araçlarının tek amacının Ukrayna'ya verilen desteği durdurmak olduğunu iddia etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Putin yorumu: "Onu biraz tanıyorum, paniğin eşiğinde"
Rusya’nın 'Ölü El' projesi geri döndü: Batı'ya 'Kıyamet Günü' misillemesi
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#rusya
#ukrayna
#vladimir putin
#the sun
#Valeriy Kondratyuk
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.