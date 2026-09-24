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Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 20:18
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 20:18

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Putin yorumu: "Onu biraz tanıyorum, paniğin eşiğinde"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ukrayna'daki savaşı kazanamadığını söylediği Putin'in "paniğe kapılmanın eşiğinde" olduğunu öne sürdü. Rusya'nın NATO'ya yönelik olası hamlelerine değinen Rutte, ittifak topraklarının her santimini savunacaklarını vurguladı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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NATO Genel Sekreteri Rutte'den Putin yorumu:
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 20:18
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 20:18

  Genel Sekreteri , " Devlet Başkanı zor durumda. Çok büyük insan kaybı yaşıyor. ’daki savaşı kazanamıyor. Putin’le çok görüşmemiz oldu ve onu biraz tanıyorum. Bence biraz paniğe kapılmanın eşiğinde" dedi.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, New York’taki 11 Eylül Anıtı ve Müzesi’nde düzenlenen anma etkinliğinde konuştu. Rutte, NATO’nun bir üye ülkeye yapılan silahlı saldırının tüm ittifak üyelerine yapılmış sayılmasını öngören kolektif savunma prensibi olan 5. Madde’nin tarihte ilk kez 11 Eylül 2001’deki saldırıların ardından ABD için devreye sokulduğuna ve NATO ülkelerinin terör saldırısı sonrasında gösterdiği dayanışmaya dikkat çekti.

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Putin yorumu: "Onu biraz tanıyorum, paniğin eşiğinde"

"ABD VE NATO İLİŞKİSİ GÜÇLÜ"

Konuşmanın ardından gerçekleştirilen söyleşide ABD ile NATO arasındaki mevcut ilişkilerin durumuna dair bir soru alan NATO Genel Sekreteri, "Bu ilişki son derece güçlü" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın "NATO’ya tamamen bağlı" bir başkan olduğunu "fakat Avrupa ve Kanada’nın bunu ucuza getirmesinden son derece rahatsız olduğunu" belirten Rutte, savunma harcamalarının gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 5'ine çıkarılması kararı sayesinde Avrupa, Kanada ve ABD arasındaki harcamaların daha dengeli hale gelmekte olduğunu söyledi. Rutte, "Bu, hepimizi daha güçlü yapıyor. Bunu yapmak zorundayız çünkü rakiplerimizin silahlı kuvvetlerini hızla büyüttüğünü biliyoruz" dedi.
NATO içindeki gerilimlerin Rusya’yı "ittifakın ne kadar kararlı olduğunu" sınamaya itip itmediği sorusuna Rutte, "Rusya’nın yaptığı hesabın, NATO’nun güçlü olduğu ve yenilemeyeceği yönünde olduğunu düşünüyorum. Ruslar, NATO topraklarının her bir santimetrekaresini savunacağımızı biliyor" cevabını verdi.
Rusya’nın Ukrayna’daki savaşta yaşadığı kayıplara dikkat çeken Rutte, "Ruslar her ay 40 binden fazla personel kaybediyor. Kesin rakam vermek gerekirse 43 bin ölü ya da ağır yaralı. Bu, NATO müttefiklerinin desteği sayesinde mümkün oluyor. Ukrayna’nın kendisini savunabilmesi ve çıkarlarını koruyabilmesi için hava savunma sistemleri dahil, gerekli silahları sağlamaları sayesinde" dedi.

RUSYA'NIN SİBER VE HİBRİT SALDIRISI: "VERDİĞİMİZ KARŞILIKLARI RUSLAR BİLİYOR"

NATO’nun Rusya’dan gelen siber ve hibrit saldırılara da hazır olduğunu ifade eden Rutte, "Elimizde karşılık verilmesine ilişkin tüm seçenekler mevcut. Bunların tamamı kamuya açık değil. Bu nedenle her zaman bunlar hakkında konuşamıyoruz. Verdiğimiz karşılıklar her zaman simetrik de değil. Her zaman bire bir misilleme şeklinde olmuyor. Ama sizi temin ederim ki Ruslar olanları biliyor" dedi.
Rutte, "Gölge filo bunun örneği. Rusya’nın petrol ihracatını sürdürmeye çalışan eski ve sızdıran tankerlerden oluşan bu filo, İsveç, İngiltere, Fransa, Belçika ve diğer müttefiklerin attığı adımlar sayesinde giderek daha da yavaşlatılıyor" şeklinde konuştu.
 

"RUSYA İLE SAVAŞ HALİNDEKİ NATO OLSAYDI FARKLI OLURDU"


Ukrayna’nın savaşta çok deneyim elde ettiği ve Avrupa’da yeni bir savaş çıkması halinde görünümün buna benzeyeceği için NATO’nun çıkardığı derslerin ne olduğu şeklinde bir soruya Rutte, "Rusya’yla savaş halinde olan NATO olsaydı, Ruslara tutumumuzu göstermek için Ukrayna’nın şu anda sahip olduğundan daha fazla imkanımız olurdu. Bu, farklı bir savaş olurdu" cevabını verdi.
Diğer yandan savaş alanından dronlar, anti-dron teknolojileri ve yapay zekanın savaşın bir parçası olmasına ilişkin dersler çıkardıklarını anlatan Rutte, "Polonya’da ortak bir NATO-Ukrayna kuruluşumuz var. Savaştan çıkarılan bütün dersleri topluyor. Bunların ne olduğunu belirliyoruz ve savunma planlarımızın bir parçası haline getiriyoruz" dedi.
Bu konuya dron üretimini örnek veren Rutte, "Giderek vardığımız bir sonuç, dron teknolojisine ihtiyacımız olmakla birlikte, dronları önceden üretip stoklamaktan ziyade dron üretim kapasitesine sahip olmanın daha iyi olduğu. Çünkü bu dronların etkisi ve kalitesi neredeyse her altı ile dokuz ayda bir değişiyor. Dronlara karşı kullanılan teknoloji de aynı şekilde değişiyor. Örneğin Rusların ve Ukraynalıların şu anda kullandığı jet motorlu dronlara bakın. Bu, son 2-3 ayın yeni gelişmelerinden biri. Eğer bunları önceden üretip depoda bekletseydiniz, bugün çoktan eskimiş olacaklardı. Bu dersleri çıkarıyoruz. Amacımız, üstünlüğümüzü korumak" dedi.

"PUTİN, PANİĞE KAPILMANIN EŞİĞİNDE"

Rutte, savaşın Avrupa’ya yayılması ihtimaline ilişkin bir soruya ise, "Danimarka istihbarat servisi, daha bugün Rusya’nın NATO topraklarına tam kapsamlı bir işgal başlatmasının son derece düşük ihtimal olduğunu açıkladı. Bu değerlendirmenin doğru olduğunu düşünüyorum" cevabını verdi.
Rutte, "Avrupalılara, Kanadalılara ve bütün NATO’ya birkaç mesajım var. Birincisi; sakin olun. Neler olduğunu biliyoruz. Putin zor durumda. Çok büyük insan kaybı yaşıyor. Ukrayna’daki savaşı kazanamıyor. Putin’le çok görüşmemiz oldu ve onu biraz tanıyorum. Bence biraz paniğe kapılmanın eşiğinde" dedi.
Ukrayna’yı işgal etmenin Rusya ekonomisi üzerindeki etkisinin çok büyük olduğunu da ifade eden Rutte, "Bizim daha güçlü olduğumuzu biliyor. Eğer bize karşı bir hamle yapmayı denerse, NATO topraklarının her santimini savunacağımızı biliyor" ifadelerini kullandı.
Diğer mesajlarını ise savunma harcamalarını güçlü tutma ve Ukrayna’yı güçlü tutma olarak sıralayan Rutte, "Durumun farkındayız. Hazırız. Sarsılmaz bir kararlılık mevcut. Kazanamazlar" açıklamasını yaptı.
Rutte, NATO’nun hibrit saldırılara karşı yanıtının ne olduğu sorusuna ise, "Bunların hepsi kamuya açık değil. Bir şey olduğunda nasıl karşılık vereceğimize biz karar veririz. Kendi seçtiğimiz zamanda, istediğimiz biçimde ve en büyük etkiyi oluşturacak şekilde. Bazen bunu göreceksiniz" şeklinde cevap verdi.
Örneğin Finlandiya ve Estonya arasındaki deniz altı bağlantı kablosu kesildiğinde NATO müttefiklerinin Baltık Nöbeti görevini başlattıklarını söyleyen Rutte, "Ruslar bundan nefret ediyor çünkü bu, onlara ciddi maliyetler getiriyor. Gölge faaliyetlerini sürdürmeleri giderek zorlaşıyor. Bu simetrik bir karşılık örneği" dedi.
Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı kazanamadığını ve NATO müttefiklerinin hibrit saldırılar konusunda "sakin olmaları" gerektiğini vurgulayan Rutte, "Buna karşı çok sayıda hazırlığımız var. Biz daha güçlüyüz. Rusya’da, Ukrayna’daki savaşta neler olduğuna ve Batı’nın Ukrayna’nın başarılı olması için ne kadar destek verdiğine bakın. Tuzağa düşmeyin. Yaptıkları her şey, Ukrayna’ya daha az değil, daha fazla destek verilmesine yol açmalı" dedi.

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#rusya
#ukrayna
#vladimir putin
#nato
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